12 خطأ شائعا لاستخدام واقي الشمس

يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد مع التعرّض المستمر وغير المحمي لأشعة الشمس فوق البنفسجية.



وبحسب صحيفة "ذا صن"، يعتبر استخدام واقي الشمس من أكثر الطرق فعالية للوقاية من هذا المرض، إلا أن الكثيرين يرتكبون أخطاء شائعة تقلل من فعالية الحماية التي يوفرها.

ووفقا لما نشرته الصحيفة، فمن المهم معرفة كيفية استخدام واقي الشمس بشكل صحيح وتجنب المفاهيم الخاطئة الشائعة لضمان حماية فعالة للبشرة من أضرار الشمس التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

وحذر الدكتور جوناثان كنتلي، طبيب الأمراض الجلدية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بمستشفى تشيلسي وويستمنستر بلندن، من أن استخدام واقي الشمس بطريقة خاطئة قد يجعله عديم الفائدة حتى لو كان الأعلى في الحماية.

وفيما يلي 12 خطأ شائعا يجب تجنبها لضمان حماية فعالة من أشعة الشمس:

- الاعتماد فقط على واقي الشمس للأطفال

يجب حماية الأطفال بتقليل تعرضهم المباشر للشمس وارتداء ملابس واقية وقبعات تغطي الوجه والأذنين والرقبة، بالإضافة إلى استخدام واقي شمس عالي الحماية.

- استخدام واقي الشمس بعد انتهاء صلاحيته

تختلف صلاحية الواقي بين 6 إلى 12 شهرا بعد الفتح، لذا تحقق من تاريخ الصلاحية واكتب تاريخ الفتح على العبوة.

- استخدام واقي الشمس بكميات غير مناسبة

يجب وضع 2 ملغ لكل سنتيمتر مربع من الجلد، لكن الدراسات تظهر أن المستخدمين يضعون ما بين 20-50% فقط من هذه الكمية، مما يقلل الحماية.

- الحروق ليست الخطر الوحيد

تخترق أشعة UVA الجلد بعمق وتتسبب بتلف الكولاجين والشيخوخة المبكرة، وهي موجودة طوال العام حتى في الأيام الغائمة، لذا، يُنصح باستخدام واق شمسي يحمي من UVA وUVB.

- الظن أن البشرة الداكنة لا تحترق

تعتبر البشرة الداكنة أقل عرضة لكن ليست محصنة، ويُنصح جميع الأشخاص بحماية بشرتهم بغض النظر عن لونها.

- التجفيف بالمنشفة يقلل من فاعلية الواقي

يمسح التجفيف طبقة الواقي، لذا يجب إعادة تطبيقه للحفاظ على الحماية.

- السعي للحصول على بشرة برونزية

تعني البشرة البرونزية تلف الحمض النووي في الجلد، ما يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد.

- اختيار الواقي باهظ الثمن لا يعني أفضل حماية

الفرق في السعر قد يكون ناجما عن اختلاف العلامات التجارية، لكن الحماية تعتمد على المكونات.

- خرافة "السمرة الأساسية"

توفر السمرة الأساسية حماية ضعيفة جدا ولا تكفي للوقاية من الأضرار.

- الاعتماد على عامل الحماية في المكياج

لا يغطي عامل الحماية في المكياج الكمية اللازمة، فضع واقيا منفصلا قبل المكياج.

- البخاخات والزيوت قد لا توفر حماية كافية

قد تكون البخاخات والزيوت أقل وضوحا في التوزيع على الجلد، لكن الأفضل هو استخدام ما تحب لكي تلتزم بوضعه بانتظام.

- نسيان الأذنين ومناطق أخرى معرضة للشمس

تُنسى الأذنين والرقبة وظهر اليدين غالبا، لكنها مناطق معرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد.