مصور تحطم الطائرة الهندية: أردت يرى أصدقائي كيف تطير الطائرات

قال المراهق الذي صوّر حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية إنه لن "يجلس على متن طائرة" مرة أخرى بعد أن شهد الكارثة.

وكان أريان أنصاري، 17 عامًا، يقف على شرفة مبنى من ثلاثة طوابق لتصوير طائرة بوينج 787 على هاتفه أثناء مغادرتها مطار أحمد آباد بعد ظهر يوم الخميس، وذلك ليُري أصدقائه "كيف تطير الطائرات".

وصوّر الرحلة المنكوبة AI 171 المتجهة إلى مطار جاتويك بلندن وهي تتحطم على الأرض قبل أن تنفجر في كرة من النار بعد أقل من دقيقة من إقلاعها. وأودت الكارثة بحياة جميع الأشخاص البالغ عددهم 242 شخصًا باستثناء شخص واحد.

وعلى الرغم من أحلامه بالطيران، قال آريان إنه شعر بالإحباط من ركوب الطائرة بعد أن شاهد الكارثة تتكشف أمام عينيه. وصرح لوسائل الإعلام المحلية أنه ظن أن الطائرة كانت تحاول الهبوط قبل أن يدرك أنها تتحطم.

ونقلت صحيفة "مترو" عن المراهق قوله "جئت إلى هنا في 12 يونيو. كانت الطائرة تمر على مقربة شديدة، ففكرت في تصوير فيديو لأريه لأصدقائي، وسقطت الطائرة، وظننت أنها ستهبط لأن المطار كان قريبًا. "ولكن عندما سقطت، بدأت النيران تتصاعد، ورأيت أنها انفجرت. شعرت بالخوف. عرضت الفيديو على أختي. وأخبرت والدي أيضًا".