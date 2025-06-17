أم تحاول خنق مديرة مدرسة خلال اجتماع لمناقشة مشاكل ابنتها

اتُهمت أم من ولاية كارولينا الشمالية بالاعتداء على مديرة مدرسة إعدادية حيث أمسكت برقبة المديرة وكادت أن تخنقها، خلال اجتماع في المدرسة لمناقشة تورط ابنتها المتكرر في الشجار.

وأُلقي القبض على ماريا هيكتور( 33 عامًا) ووُجهت إليها تهمة الاعتداء والتعدي على ممتلكات الغير من الدرجة الثانية. وأُفرج عنها بكفالة، وفقًا لقناة WBTV.

واستُدعيت هيكتور وأفراد آخرون من عائلتها إلى مدرسة راندولف الإعدادية في شارلوت بعد تورط ابنتها في شجار، وفقًا لإفادة خطية، وأثناء وجودها في المدرسة، ورد أن هيكتور أصبحت عدائيًة وطُلب منها المغادرة.

بدلًا من ذلك، دفعت هيكتور الموظفة ودفعت مديرة المدرسة، جينيفر شرودر، إلى الحائط. ثم أمسكت "بيديها حول رقبتها وحاولت خنقها"، وفقًا للشرطة.

وقالت الشرطة إن دين لم تفقد وعيها، لكنها واجهت صعوبة في التنفس، وظهرت عليها علامات إصابة واضحة حول رقبتها ومن ثم أُغلقت المدرسة بعد ذلك بعد احتجاز هيكتور.