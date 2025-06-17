«دبي للإعلام» تدشّن مركز «تداوي» الصحي

افتتح الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، محمد الملا، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة «تداوي» للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر، عيادة «تداوي» الجديدة في مقر المؤسسة، أمس، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للعاملين في المؤسسة وذويهم.

وستوفر العيادة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية لموظفي مؤسسة دبي للإعلام وأسرهم والزائرين، تشمل الاستشارات الطبية، الفحوص المخبرية، علاج الحالات الطارئة وتحويلها إلى المستشفيات بالتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إضافة إلى وجود طبيب عام خلال ساعات الدوام الرسمي، وصيدلية متكاملة.

إضافة نوعية

وأكد محمد الملا أن تدشين عيادة «تداوي» في مقر المؤسسة يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة، ويتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتميز في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصحة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المؤسسة للمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الصحة العامة، مؤكداً أن الشراكة مع مجموعة «تداوي» تعكس نموذجاً فعالاً للتعاون البناء بين القطاعين الإعلامي والصحي لجهة خدمة المجتمع.

وأشاد الملا ببيئة دبي التشريعية والتنظيمية الحديثة التي أرستها حكومة الإمارة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم المشاريع الصحية وضمان استمراريتها، ما جعل دبي نموذجاً يحتذى في القطاع الصحي على مستوى المنطقة.

وشدد الملا على أن افتتاح العيادة داخل المؤسسة يجسد إيمانها بأهمية توفير خدمات صحية متميزة للموظفين، ويعكس الحرص على تسخير أحدث التقنيات الطبية، وتحقيق أعلى درجات الدقة والكفاءة في التشخيص والعلاج.

وجهة عالمية للعلاج

وأكد مروان إبراهيم حاجي ناصر أن مجموعة «تداوي»، التي تأسست عام 2011، نجحت في ترسيخ مكانتها كمزود رائد للخدمات الطبية في الدولة، وتواصل توسعها في مختلف إمارات الدولة، مدفوعة برؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار الطبي وجودة الرعاية الصحية.

وأوضح أن المجموعة تسعى لأن تكون وجهة عالمية للعلاج والاستشفاء وفق أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والتكاتف والجهود المستمرة مكّنت المجموعة من توفير خدمات نوعية لمختلف الحالات المرضية من داخل الدولة وخارجها، حيث بلغ عدد عيادات المجموعة حتى الآن 21 عيادة.

وحول بيئة العمل في دبي، أشار مروان إبراهيم حاجي ناصر إلى أن الحكومة وفرت منظومة تشريعية وتنظيمية حديثة، تضمن استمرارية المشاريع الطبية، وتذلل التحديات، مضيفاً أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أسهمت بشكل مباشر في جعل دبي مركزاً صحياً إقليمياً رائداً.

وأوضح أن المجموعة تقدم معظم التخصصات الطبية، من بينها الجراحات العامة والتنظيرية، وجراحات الأوعية الدموية، وأمراض القلب والتدخلات تحت الأشعة، والمسالك البولية، والغدد الصماء، والعيون، وأمراض العظام، بما يشمل تغيير المفاصل والعمود الفقري، إلى جانب العناية المركزة وغيرها من التخصصات.

وأضاف مروان إبراهيم أن المجموعة تتميز بوجود نخبة من الأطباء العالميين الذين يعملون ضمن منظومة صحية آمنة تحترم حقوق المرضى والكوادر الطبية على حد سواء، مؤكداً أن مصلحة المريض تأتي في مقدمة أولويات المجموعة.

وأشار إلى أن الابتكار الطبي يعد ركيزة رئيسة في استراتيجية «تداوي»، حيث تسعى المجموعة إلى أن تكون من أولى المؤسسات الطبية التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المختلفة، بما يسهم في تسريع الخدمات الطبية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة.

واختتم بالتأكيد على أن دبي أصبحت أيقونة صحية في المنطقة، بفضل نماذجها التنظيمية المتقدمة، وأن مجموعة تداوي تسعى لتوسيع حضورها محلياً وخارجياً، بما يعزز من مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية.

محمد الملا:

• افتتاح العيادة داخل «المؤسسة» يجسد إيمانها بأهمية توفير خدمات صحية متميزة للموظفين، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في التشخيص والعلاج.

مروان حاجي ناصر:

• «المجموعة» تتميز بوجود نخبة من الأطباء العالميين، الذين يعملون ضمن منظومة صحية آمنة، تحترم حقوق المرضى والكوادر الطبية على حد سواء.