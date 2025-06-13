سلطان القاسمي يترأس اجتماع «أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية»

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أمس، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية الاجتماع، بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، وبالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه، مثمّناً سموه جهود المجلس في العمل على تطوير كل ما يسهم في الارتقاء بالأكاديمية وبرامجها والدرجات العلمية فيها، وذلك لضمان نجاح تجربة الأكاديمية كونها رائدة في مجالات دراساتها على مستوى الدولة والمنطقة.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات والخطط المستقبلية للأكاديمية وسبل إنجازها، والجهود المبذولة في العمل على رفد الأكاديمية بكل ما من شأنه تطويرها وجعلها مؤسسةً تعليمية تقدم تعليماً نوعياً متخصصاً وراقياً للطلبة الموهوبين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها، وناقش المجلس مسيرة الأكاديمية في عدد من المجالات على مستوى الكادر التدريسي والتدريب العملي للطلبة، وتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، إلى جانب الاطلاع على جهود الأكاديمية في توسيع علاقاتها مع الجهات ذات الصلة بالتخصصات المتوافرة فيها عبر توقيع مذكرات تفاهم.

واطلع المجلس على خطط الأكاديمية لتخريج طلبة الأكاديمية للعام 2025 في يونيو الجاري، حيث اعتمد عدداً من القرارات الخاصة بالتخريج، وتناول الاجتماع الخطط الموضوعة لتقديم برامج تختص بالدراسات السينمائية وإعداد وإنتاج الأفلام.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بتجهيزات افتتاح كلية الموسيقى بالأكاديمية، التي من المزمع انطلاق الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي المقبل، حيث تم وضع معايير قبول الطلبة فيها على أعلى المواصفات، كما ناقش الاجتماع عدداً من الخطط للتوسع في مجال الدراسات الموسيقية، وتقديم دورات متخصصة في الموسيقى للناشئة، إلى جانب مشاركة طلبة الأكاديمية في المهرجانات الفنية العالمية.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، وعلى هامش الاجتماع، قد تفضل بتسلّم لوحة تذكارية من مهرجان المسرح اللبناني الوطني، الذي استلهم شعار دورته الثالثة من أحد عناوين الأعمال الشهيرة للمغفور له، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، حيث تم عرض فيلم عن حياته وتجربته الفنية الخالدة خلال المهرجان، وحملت اللوحة توقيع جميع الفنانين والفنانات الذين شاركوا في الدورة الثالثة.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وأمين عام الهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبدالله إسماعيل، وأمين عام جمعية المسرحيين، الدكتور حبيب غلوم العطار، والمدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، الدكتور بيتر بارلو، ومدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، أحمد محمد بورحيمة، والمستشار الثقافي بدارة الدكتور سلطان القاسمي، الدكتور يوسف عبدالله عيدابي، ومؤسس المسرح الوطني اللبناني، قاسم إسطنبولي، وعميدة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، الدكتور نادية الحساني، والدكتورة عبير الجندي.