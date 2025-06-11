حضرت جنازات لعامين من أجل عيون حبيبها

بعد أن وقعت في حب متعهد دفن محلي، أمضت امرأة برازيلية عامين في حضور الجنازات في مجتمعها على أمل أن تلفت انتباه الرجل.

وفاجأت دانييلا سينيور وأبولو سكاريوت الكثير من الناس عندما وصلا إلى مكان زفافهما في عربة جنازة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعرفون قصة حبهم غير العادية، كان الاختيار منطقيًا تمامًا.

وقع نظر دانييلا على أبولو لأول مرة في أوائل عام 2023، أثناء حضورها جنازة أحد أقاربها المتوفين، وأدركت على الفور أنها يجب أن تفعل كل ما في وسعها لجذب انتباهه. كان مدير الجنازة ويبدو أنه يركز كثيرًا على وظيفته لدرجة أنه لم يلاحظها، لكنها لم تدع ذلك يثبط عزيمتها. وحرصت على أن تحضر الجنازات في مجتمعها لمجرد رؤية أبولو وعلى أمل أن يراها. واستغرق الأمر بعض الوقت، لكن استراتيجيتها نجحت في النهاية.

وتنحدر دانييلا البالغة من العمر 33 عامًا من بينهالزينيو، وهي بلدة صغيرة جنوب غرب ساو باولو، حيث يعرف كل فرد من السكان البالغ عددهم 2832 شخصًا آخر إلى حد ما، لذا فإن حضور الجنازات العشوائية حتى تتمكن من رؤية أبولو لم يكن غريبًا حقًا.

ولكن المشكلة كانت أن متعهد الدفن البالغ من العمر 31 عامًا لم يكن موجودًا دائمًا، وعندما كان موجودًا، كان دائمًا يركز على عمله. وقالت دانييلا لموقع What's The Jam: "اعتدت أن أفكر، سأعانق العائلة فقط حتى أتمكن من رؤيته، هل تعلم؟ لكنه لم يكن موجودًا دائمًا" وتابعت "لم يكن لديه أية فكرة - أخبرته لاحقًا فقط، عندما بدأنا أخيرًا في الحديث. ثم قال، 'انتظري، كيف لم ألاحظكِ من قبل؟' (والسبب أنه) كان دائمًا يركز على العمل".

واستغرق الأمر بعض الوقت، لكن دانييلا لفتت انتباه أبولو في مرحلة ما، وبعد المواعدة لفترة من الوقت، عقد الاثنان قرانهما الشهر الماضي. ووصل العريسان في عربة نقل الموتى لأنها كانت مناسبة تمامًا لقصتهما.