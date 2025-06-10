زبون عملاق يقتحم متجرا تايلانديا

اقتحم فيل بري يُدعى «بلاي بيانج ليك» متجر بقالة في شمال شرق تايلاند، بالقرب من منتزه «خاو ياي» الوطني، وتجول به، قبل أن ينتشل بخرطومه وجبات متنوعة من على الرفوف ويتناولها بهدوء، ليخرج بعدها بعفوية وتلقائية.

ووفقا لمحطة «بي بي أس» لم يكن هذا الفيل غريبًا عن المنطقة، بل شكل أسطورة محلية عمرها 30 عامًا. وفيما يمكن تفسيره على أنه استغلال نادر لخبرته بالمنطقة وسكانها، دخل الفيل المحل وتفقد الرفوف، وتناول تسعة أكياس من بسكويت الأرز الحلو، وشطيرة، وبعض الموز المجفف.

وتعرف مسؤولو المنتزه والمتطوعون على الفيل بلاي بيانج ليك على الفور. لم يُفاجأ راعي الأفيال المحلي داناي سوكانثاتشات بكل هذا، فالأفيال البرية المحلية عادةً ما تسرق شيئًا أو اثنين من مطابخ الناس.

وفي الفيديو لم يبدو الخوف على صاحبة المتجر كامبلوي كاكاو بل تحدثت إلى الفيل داعية إياه للخروج والمشي نحو الخلف، حيث تبع الفيل تعليماتها وخرج دون أن يحطم شيئا.