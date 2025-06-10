روبوت صيني يلتحق بمدرسة للذكاء الاصطناعي

حقّقت شركة صينية متخصصة في تكنولوجيا الروبوتات إنجازاً نوعياً في مجال الذكاء الاصطناعي، بإرسال روبوتها الذكي «شياو تاو» للالتحاق بأول مدرسة افتراضية متخصصة في تدريب الآلات الذكية.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن منصة «تشونخه»، التابعة لشركة «تشونخه» لتكنولوجيا المعلومات، تُعد نموذجاً مبتكراً في التعليم التقني الافتراضي، حيث توفر بيئة رقمية متقدمة، تهدف إلى تطوير قدرات الروبوتات في الإدراك المكاني والتحكم الحركي الدقيق، وهما من أبرز التحديات التي تواجه تطوير الروبوتات الذكية.

وتعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة، تضم أكثر من 362 مليون نموذج ثلاثي الأبعاد، تُمكّن الروبوتات من التدريب على مواقف واقعية ضمن بيئة محاكاة آمنة وفعالة، بما يعزز من مرونتها وكفاءتها التشغيلية.

وخلال فترة التدريب أظهر الروبوت «شياو تاو» تقدماً ملحوظاً، حيث انتقل من مستوى أولي لم يكن فيه قادراً على تجنّب العوائق البسيطة، إلى أداء حركي دقيق تجاوزت نسبته 90%، ما مكنه من تنفيذ مهام متنوعة بكفاءة.

وعقب تخرجه في المدرسة الافتراضية، باشر الروبوت مهامه في عدد من القطاعات الحيوية، شملت تنظيم عربات التسوق في المطارات، وفرز الأدوية وتوزيعها بدقة في الصيدليات الذكية، إلى جانب تنفيذ مهام لوجستية في مراكز التخزين المؤتمتة.