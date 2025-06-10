«الوطنية لحقوق الإنسان» تَزور شرطة دبي

قامت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة تعريفية لشرطة دبي، بهدف مد جسور التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

ترأس وفد الهيئة رئيس الهيئة، مقصود كروز، وبمشاركة كل من عضو مجلس أمناء الهيئة، الدكتور عبدالعزيز النومان، والأمين العام، الدكتور سعيد الغفلي، ومدير مكتب الرئيس، عمرو القحطاني، ورئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، عبدالعزيز العوبثاني، ورئيس قسم التوعية والتثقيف، فاطمة الحوسني، ومن المركز الإعلامي كليثم الكعبي.

كان في استقبال الوفد نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب محمد سعيد الشامسي، ونائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، ومساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي.

وخلال اللقاء اطلع وفد الهيئة على أفضل الممارسات المعتمدة وفق المعايير العالمية في مجالات التعامل مع الجمهور، والأطر التنظيمية لحماية الحقوق أثناء الإجراءات الشرطية، والابتكار في منظومة الخدمات الشرطية الموجهة للمجتمع وفق أحدث التقنيات الحديثة مع مراعاة الجوانب الإنسانية.