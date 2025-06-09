أم في كازاخستان تنجب طفلها الثاني عشر وعمرها لا زال 35 عامًا

أنجبت امرأة كازاخية تبلغ من العمر 35 عامًا طفلها الثاني عشر، لتصبح واحدة من أبرز حالات الولادة المتكررة في البلاد، بحسب ما أفاد به موقع Lada.kz نقلًا عن المكتب الإعلامي لمركز "آنا مين بالا" لرعاية ما قبل الولادة.

ووضعت المرأة، وتُدعى أكمنشاك جاكسيليكوفا، طفلتها الجديدة بوزن 3900 غرام وطول 53 سنتيمترًا، لتنضم إلى عائلة تضم الآن 11 شقيقًا وشقيقة – تسع بنات وولدين – بانتظارها في المنزل.

وبحسب المركز الطبي، بدأت جاكسيليكوفا رحلتها مع الأمومة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين واظبت على الإنجاب بوتيرة منتظمةفي أعوام : 2011، 2012، 2013، 2014، 2016، 2017، 2019، 2020، 2021، 2022، و2024.

وهنأت مديرة المركز جابيراك إيبينوفا الأم على ولادتها، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية المباعدة بين الولادات، موضحة أن الحمل والولادة يستنزفان طاقات المرأة، ومن الأفضل – طبيًا – الانتظار مدة لا تقل عن عامين بين كل حمل وآخر.