تغريم فرقة موسيقية مكسيكية تمجد عصابات المخدرات

أعلنت السلطات في مدينة تشيواوا في شمال المكسيك، أمس، تغريم فرقة موسيقية مكسيكية شهيرة بأكثر من 36 ألف دولار، لتقديمها أغنيات تمجد عصابات المخدرات.

في حفلة أحيتها «لوس توكانيس دي تيخوانا»، كان ما يقرب من ثلث أغنيات الفرقة من نوع «ناركوكوريدوس» التي تمجد تجار المخدرات، وفق المسؤول المحلي في المدينة بيدرو أوليفا. وقال أوليفا في مقابلة تلفزيونية، إن الأغاني «مجدت الجريمة أو لمّحت إلى مرتكبي الأعمال غير القانونية».

ومُنعت فرقة «لوس توكانيس» من الغناء في مدينتها تيخوانا بين عامَي 2008 و2023، بسبب اتهامات بإطلاقها عبارات تأييد لاثنين من تجار المخدرات خلال حفلة موسيقية.

وفرضت ولايات مكسيكية عدة في أنحاء البلاد قيوداً على هذا النوع الموسيقي المثير للجدل، الذي يشهد نمواً سريعاً حتى خارج حدود المكسيك.

وكان بيسو بلوما الذي يمزج بين نوع «ناركوكوريدوس» وموسيقى الراب والهيب هوب، سابع أكثر فنان استماعاً في العالم عام 2024، وفق «سبوتيفاي».

ورفضت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم فكرة حظر نوع «ناركوكوريدوس» الموسيقي، مفضلةً إطلاق مسابقة موسيقية «من أجل السلام ومكافحة الإدمان» لمواجهة تأثير ثقافة المخدرات بين الشباب.

قبل شهرين، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات فرقة «لوس أليغريس ديل بارانكو» لعرضها صوراً لأحد أباطرة المخدرات المطلوبين خلال حفلة موسيقية.