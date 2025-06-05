«الإعلام الإبداعي» و«فيلم جيت» تدعمان الصناعات الإبداعية في أبوظبي

وقَّعت هيئة الإعلام الإبداعي اتفاقية تعاون مع شركة الإنتاج الإماراتية «فيلم جيت»، بهدف تعزيز الأعمال الإنتاجية ومواصلة الدفع بنموّ الصناعات الإبداعية في الإمارة.

ويستمر التعاون، بموجب الاتفاقية، للأعوام الخمسة المقبلة، وتعمل خلالها «فيلم جيت» على إنتاج ما لا يقل عن 15 عملاً في أبوظبي، على أن يكون 50% من فريق عمل هذه الإنتاجات من الكفاءات والمواهب المسجّلة تحت مظلة الهيئة.

وتُسهم شركة «فيلم جيت» في تطوير المخزون المعرفي في منظومة أبوظبي الإبداعية من خلال استضافة ورش عمل تعليمية سنوية، لمناقشة موضوعات متخصِّصة في قطاع الإنتاج، إضافة إلى تقديم أربعة برامج تدريبية داخلية سنوياً للمواهب الإماراتية الشابة، مدة كل منها ستة أشهر، في إطار حِرص الهيئة على توفير بيئة حاضنة مؤهَّلة لتمكين الجيل الجديد من المواهب المحلية وتطوير مهاراته.

وقال المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، محمد ضبيع، إن الهيئة تحرص على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع روّاد الصناعات الإبداعية محلياً وإقليمياً، وهو ما يُشكِّل ركيزة أساسية في استراتيجيتها الهادفة إلى استدامة التطوير وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً حيوياً ووجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية والعالمية، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص - إلى جانب استقطاب الإنتاجات من هوليوود وبوليوود - على دعم المحتوى الإنتاجي العربي في الإمارة، ما يُسهم في توفير منظومة إبداع يزدهر فيها المحتوى الإماراتي والعربي.

وأضاف أن هذه الشراكات تسهم في توفير العديد من المزايا والفرص للمواهب من المستويات كافة، ضمن منظومة الإبداع في الإمارة، بدءاً من توفير فرص عمل لأكثر من 1000 من الكفاءات والمواهب المستقلة والمسجّلة تحت مظلة الهيئة، وكذلك فرص التدريب والتطوير للمواهب الشابة المبدعة.

وستتمكّن شركة «فيلم جيت» من الاستفادة من المزايا التي يوفِّرها برنامج الحوافز المُعزّز الذي أعلنت عنه لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، والتي تشمل خصم استرداد نقدي للإنتاجات المؤهّلة يبدأ من 35% حتى 50%، بعد تلبية مجموعة من المعايير.

وأعرب المُخرِج الإماراتي ومؤسِّس شركة «فيلم جيت»، منصور اليبهوني الظاهري، عن ثقته في أنَّ برنامج الحوافز المُعزّز الذي أُطلِقَ في بداية العام الجاري، سيعمل على تعزيز حضور شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والعالمية، مضيفاً أن الشراكة مع الهيئة تتيح لـ«فيلم جيت» الاستفادة من التسهيلات والمزايا، منها مواقع التصوير الاستثنائية والبنية التحتية المتطوِّرة، وكذلك الاسترداد النقدي، بحيث تكون جزءاً من عملية التطوُّر والنمو التي تشهدها المنظومة الإبداعية في الإمارة.

وأنتج الظاهري العديد من الأعمال الإبداعية التي عُرِضَت في مهرجانات عالمية، منها مهرجان أبوظبي السينمائي، ومهرجان دبي السينمائي، ومهرجان الخليج السينمائي، ورُشِّحَت العديد من مشاريعه للجوائز وحازت عدداً منها، من بينها البيت المتوحد (2013)، وسراب.نت (2012)، وسبارتا الصغيرة (2016)، وسباحة 61 (2023)، ومن أعماله الأحدث، الفيلم الوثائقي «أبوظبي قصة نجاح» (2024)، والمسلسل التلفزيوني أحلام يرسمها الغبار (2022)، وغيرها.