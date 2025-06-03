دواء يُبطئ نمو سرطان الثدي.. ويُؤخر الحاجة إلى العلاج الكيميائي

كشف فريق من العلماء أن دواء من أدوية «الجيل القادم» حقق نتائج واعدة في علاج آلاف النساء من سرطان الثدي المتقدم، حيث يُبطئ نمو الأورام، ويؤخر الحاجة إلى العلاج الكيميائي المكثّف.

وذكر موقع «روسيا اليوم» أن الدواء اليومي «كاميزسترانت»، يعمل على منع نمو الخلايا السرطانية، خصوصاً في النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الثدي، وهو الإيجابي لمستقبلات الهرمونات «HR» والسالب لمستقبلات «HER-2».

وشملت الدراسة 3325 مريضة من 23 دولة، تم فحصهن بانتظام باستخدام تقنية الخزعة السائلة، لاكتشاف الطفرات الجينية في الحمض النووي للسرطان، وبالأخص طفرة «ESR1» المرتبطة بمقاومة العلاج.

وخضعت 315 مريضة، ثبتت إصابتهن بطفرة في جين «ESR1»، لتجربة علاجية باستخدام دواء «كاميزسترانت» مع مثبط «CDK4/6» يعمل على تثبيط نشاط أنزيمين مهمين: «CDK4 وCDK6»، وهما بروتينان يلعبان دوراً رئيساً في تنظيم دورة انقسام الخلايا، وأظهرت النتائج انخفاض خطر تطور المرض أو الوفاة بنسبة 56% لدى النساء اللاتي تناولن «كاميزسترانت»، مع تأخير متوسط في انتشار السرطان يصل إلى 16 شهراً، مقارنة بـ9.2 أشهر في المجموعة الأخرى.