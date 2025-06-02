«غوغل فوتوز»: أداة جديدة لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي

تحتفل شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل» بمرور 10 سنوات على إطلاق خدمة تبادل الصور «غوغل فوتوز» بإضافة خاصية جديدة لتحرير الصور تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحمل الأداة الجديدة اسم «ري إيمدجنج آند أوتو فريم»، وكانت في السابق متاحة على هواتف بيكسل الذكية فقط، لتصبح الآن متاحة لأعداد أكبر من المستخدمين.

وتستخدم خاصية «ري إيمدجنج» الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل العناصر والخلفيات في الصور باستخدام أوامر نصية، إذ يمكن، على سبيل المثال، طلب الاستعاضة عن سماء قاتمة في إحدى الصور بسماء زرقاء صافية.

كما توفر خاصية «أوتو فريم» طرقاً مختلفة لوضع أُطر للصورة، سواء بالقص أو التوسيع أو استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لملء الفراغات.

وتقول شركة «غوغل» إن خاصية تحرير الصور الجديدة تقدم للمستخدمين اقتراحات مفيدة، وتوفر جميع أدوات التحرير في مكان واحد، كما يمكن استخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين تأثيرات متعددة لإجراء تعديلات سريعة باستخدام خيار «تحسين الذكاء الاصطناعي» الجديد، ومن ذلك زيادة شدة وضوح الصورة، وإزالة بعض العناصر غير المناسبة.

كما يمكن للمستخدم النقر على أجزاء محددة من الصورة، للحصول على أدوات مقترحة لتحريرها.