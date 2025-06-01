تايلور سويفت: كل موسيقاي أصبحت لي

أعلنت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت أمس، أنها اشترت حقوق ألبوماتها الستة الأولى، منهية بذلك معركة طويلة حول ملكية أعمالها.

وكتبت المغنية على موقعها الإلكتروني: «كل الموسيقى التي قدمتها أصبحت ملكي الآن. كل فيديوهاتي الموسيقية وكل لقطات حفلاتي وغلاف الألبوم والصور والأغاني غير المنشورة. الذكريات والسحر والجنون. كل حقبة. كل أعمال حياتي».

ووصفت ذلك بأنه «أكبر حلم لديّ يتحقق».

وكانت «أميرة البوب» تتواجه في هذه القضية مع قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون الذي استحوذ على شركة «بيغ ماشين» عام 2019 مقابل 300 مليون دولار، وحصل على غالبية حقوق تسجيلاتها.