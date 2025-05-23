جمعية الصحفيين تُطلق «نحن نبدع»

نظّمت جمعية الصحفيين الإماراتية فعالية «نحن نبدع» بمقرها في دبي، ضمن مشروعها الجديد «همم» المخصص لأصحاب الهمم.

جاءت الفعالية بالتعاون مع مكتبة «أومي فيرست»، وشهدت مشاركة واسعة من الأطفال وذويهم، إلى جانب المعلمين والمشرفين والمتطوعين، في أجواء مفعمة بالإبداع والتضامن المجتمعي.

وشهدت الفعالية تنظيم ورش فنية حية بعنوان «نحن نبدع»، حيث عبّر الأطفال من أصحاب الهمم عن مواهبهم وطاقاتهم الفنية في أجواء محفّزة وتفاعلية، تحت إشراف مواهب فنية ومتطوعين قدموا الدعم والمساندة للمشاركين.