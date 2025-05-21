مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تطلق دليلاً عالمياً مبتكراً

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشروع دليل «MBRF» لمعايير «ISO» المتكاملة لإدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، الأول من نوعه، لتعزيز عملية التميّز الحكومي والتجاري، وتحقيق التكامل بين المعرفة والابتكار والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الاقتصاد المستدام القائم على الريادة التقنية.

ويهدف المشروع إلى دمج ثلاثة من أهم المعايير المعتمدة دولياً، ليمثّل نقطة تحول نوعية في مجال تطوير الأنظمة الإدارية، استجابةً للتحديات المعقدة التي تواجه المؤسسات في العصر الرقمي، خصوصاً مع الزيادة الكبيرة في حجم البيانات، والحاجة المُلحة إلى تبني نهج الابتكار المستمر، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمات.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب: «تعكس هذه المبادرة إدراك المؤسسة لأهمية الترابط بين إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي كعوامل حاسمة لنجاح المؤسسات في العصر الرقمي، ومن هنا جاء إطلاق الدليل الذي يُقدم نظام إدارة متكاملاً ليُحدث ثورة في طريقة عمل الجهات عبر دمج إدارة هذه العوامل في إطار عمل قوي لتبسيط العمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وفعّال».

وأضاف: «سيسهم الدليل الذي يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالمياً في توفير الجهود ورفع مستويات الكفاءة والمحافظة على الفرص التي يمكن الاستفادة منها، فنحن لا نرى التكنولوجيا مجرد أداة، بل فرصة لتشكيل مستقبل أفضل من خلال منظومات إدارية أكثر تكاملاً وابتكاراً».

وإلى جانب إطلاق الدليل، أعلنت المؤسسة تقديم دورة تدريبية شاملة للجهات الحكومية، بهدف إعدادهم للحصول على شهادات «ISO» المعتمدة من الهيئات المانحة، بما يشمل نظرة عامة على المعايير الثلاثة، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي على تصميم نظام إداري متكامل وفق احتياجات كل جهة، وآليات تطوير السياسات والإجراءات التشغيلية، وتعزيز مفاهيم الجودة والأداء المؤسسي والتنافسية العالمية.