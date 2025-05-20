ربع مليون دولار بسبب بصل في شريحة برغر

يسعى رجل من هيوستن للحصول على تعويض مالي يزيد عن 250 ألف دولار أميركي بعد تعرضه لإصابات جسدية خطيرة، مدعيًا أنه أصيب بـ"رد فعل تحسسي" بسبب وضع البصل في البرجر الذي طلبه.

ورفع ديميري أرديل ويلسون دعوى قضائية ضد سلسلة "واتابرجر" للمطاعم بعد أن أصيب بـ"رد فعل تحسسي" بسبب وجود البصل في البرجر بعد أن طلب عدم إضافة الخضراوات، وفقًا للعريضة التي حصلت عليها صحيفة "يو إس إيه توداي".

وبسبب رد الفعل التحسسي الناجم عن البصل، عانى ويلسون من "إصابات جسدية خطيرة"، ما استدعى "استدعاء أطباء متخصصين"، وفقًا للعريضة. ويطالب ويلسون بتعويض مالي يزيد عن 250 ألف دولار أميركي.

بدورها نفت شركة واتابرجر ادعاءات ويلسون في وثيقة قضائية منفصلة قُدّمت في 16 مايو، وطالبت بـ"دليل قاطع" على ادعاءاته.

و"واتابرجر" ليست سلسلة الوجبات السريعة الوحيدة التي رفع ويلسون دعوى قضائية بشأن البصل. فقد سبق له أن رفع دعوى قضائية ضد مطعم "سونيك درايف إن".

ووفقًا للعريضة، استلم ويلسون برجرًا، من مطعم "سونيك درايف إن" في سايبريس، ومثل الحادثة المزعومة في "واتابرجر"، قال ويلسون إنه لم يطلب إضافة البصل إلى البرجر، وفقًا لوثيقة المحكمة.

وتقول العريضة إن البصل الموجود على البرجر تسبب في "شعور ويلسون بالغثيان". كما تسبب هذا الحادث في إصابة ويلسون "بإصابات جسدية خطيرة" دفعته إلى طلب الرعاية الطبية.

ونفى مطعم "سونيك درايف إن" ادعاءات ويلسون في وثيقة قضائية، قائلاً إنه "يجب إلزامه بإثبات التهم والادعاءات" الموجهة إليه.