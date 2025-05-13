طفل يشتري 70 ألف مصاصة خلال اللعب بهاتف والدته

قالت امرأة من كنتاكي إن ابنها الصغير وخلال لعبه بهاتفها خلال عطلة نهاية الأسبوع، قام بالدخول سرًا إلى حسابها في «أمازون» واشترى 70 ألف مصاصة، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4200 دولار.

ونقلت وكالة «يو بي آي» عن هولي لافافيرز، المقيمة في ليكسينغتون، بأنها صُدمت عندما اكتشفت 30 صندوقًا من مصاصات نوع «دمدم» على عتبة منزلها، تحتوي كل منها على 2340 قطعة حلوى. واعترف ليام، ابن لافافيرز، وهو طالب في الصف الثاني، بأنه طلب مصاصات أثناء لعبه بهاتفها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويُباع كل صندوق من مصاصات دم دم بسعر 130 دولارًا، مما يجعل إجمالي مشتريات ليام حوالي 4200 دولار.

وفي البداية وافقت «أمازون» على السماح للافافيرز بإعادة ثمانية من الصناديق الثلاثين، لذا بدأت في محاولة بيع الصناديق الأخرى لأصدقائها وجيرانها. ولكنها صرحت لاحقًا أنه «بعد يومٍ طويل من العمل مع البنك، والتحدث مع بعض محطات الأخبار»، تواصلت معها «أمازون»، ووافقت على ردّ كامل المبلغ المدفوع.

وكتبت: «شكرًا جزيلًا لكل من عرض شراء صندوقٍ لمساعدتنا. سأكون سعيدًا بتزويدكم بما طلبتموه أو التبرع به لجمعية خيرية من اختياركم».