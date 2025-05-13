عَلَم الإمارات يرفرف على ثالث أعلى قمة في العالم

حقق المغامر الإماراتي، سعيد المعمري، إنجازاً جديداً في مجال الرياضات الجبلية، بعدما نجح في تسلق قمة كانشينجونغا (8586 متراً)، أعلى قمة في الهند، وثالث أعلى قمة في العالم، في رحلة استغرقت أربعة أيام، بدأت من المخيم الرئيس للجبل، الخميس الماضي.

ومع وصوله إلى قمة كانشينجونغا، رفع المعمري عَلَم دولة الإمارات، وصورة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب عَلَم وزارة الدفاع «وهو أحد منتسبيها»، إضافة إلى شعار مجموعة «كالدس القابضة»، الراعي الرسمي لهذه الرحلة.