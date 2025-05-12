مقر المؤثرين يفتح آفاقاً جديدة لصنّاع المحتوى

ينظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، 12 جلسة تفاعلية وورشة عمل، خلال الشهر الجاري، بمشاركة نخبة من صنّاع المحتوى والمؤثرين العالميين، وخبراء ومسؤولين من كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، ويحضرها أكثر من 1000 مشارك، يطلعون خلالها على تجارب وقصص واقعية أحدثت تأثيراً إيجابياً في المجتمعات.

وتمثل الجلسات وورش العمل فرصة مثالية للارتقاء بمهارات المشاركين في صناعة المحتوى الهادف، وتطوير رؤاهم في مجالات متنوعة، مثل استراتيجيات الاستثمار والثقافة المالية، وإدارة مستقبلهم المالي لبناء مسيرة مهنية مستقرة ومستدامة، ومعرفة أفضل الطرق لبناء شراكات فعالة مع العلامات التجارية.

وأكدت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، أن مقر المؤثرين مستمر في ترسيخ مكانته لتطوير صناعة الإعلام الرقمي، وصقل خبرات صناع المحتوى الجدد وفق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال، بما يعزز قدراتهم، ويمكنهم من نشر محتوى هادف، قادر على إحداث التأثير الإيجابي في واقع المجتمعات.

وقالت: «نعمل مع شركائنا على تزويد صناع المحتوى والمؤثرين بكل العلوم والمعارف التي يحتاجون إليها، بما يمكنهم من صناعة محتوى بطرق مبتكرة تضمن لهم انتشاراً عالمياً واسع النطاق»، مشيرة إلى أن الجلسات الحوارية وورش العمل التي يستضيفها المقر تلعب دوراً حيوياً في زيادة حضور صنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتحويل نتاجهم الإبداعي إلى مصدر دخل مستدام.

وضمن فعاليات مقر المؤثرين خلال الشهر الجاري، يستعرض المؤثران وصانعا المحتوى الشهيران، الدكتورة شين غريب وأحمد فايد، من خلال بطاقات اللعب Dare2Share، خلال ورشة عمل تحت عنوان «ليلة الألعاب»، سبل التواصل الحقيقي والحوارات الصادقة، ولأن مايو هو شهر التوعية بالصحة النفسية، يعمل أحمد فايد والدكتورة شين غريب على مساعدة صنّاع المحتوى على الانفتاح والتعبير عن مشاعرهم وبناء روابط أعمق.

وفي ورشة عمل بعنوان «كل منزل مستثمر: تمكين كل منزل من الاستثمار»، تشرح راشانا راناد، وهي محاسبة قانونية وأحد أبرز صناع المحتوى المالي، ولديها أكثر من 6.6 ملايين متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كيف يمكن جعل الاستثمار في متناول الجميع، من خلال توضيح مفهوم الاستثمار، وتمكين الأفراد من إدارة مستقبلهم المالي.

وباح صانع المحتوى الشهير، عمر فاروق، بأسراره لتحقيق النجاح، وقدم نصائحه للتفوق في عالم صناعة المحتوى، وكشف عن التحديات التي واجهها والاستراتيجيات التي ساعدته على تطوير عمله.

وناقش عمر فاروق - وهو أحد أكثر المؤثرين مشاهدةً في المنطقة، إذ يتابعه أكثر من 18 مليون شخص على مختلف منصات التواصل الاجتماعي - الجوانب الخفية لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مجال صناعة المحتوى.

وفي ورشة عمل يستضيفها مقر المؤثرين، تعلن شركة «ميتا» عن إطلاق أداة جديدة، تمثل انطلاقة نوعية في أدوات وأسلوب عمل صناع المحتوى والمؤثرين، وتستضيف الورشة كلاً من مدير حلول الشركاء في الشراكات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا في «ميتا» بهجت هندي، ومدير الشراكات الاستراتيجية في «ميتا» سامر جمال.

ويستعرض صانعا المحتوى، الزوجان أبهي ونييو، في ورشة عمل بعنوان «كيف تنشئ محتوى هادفاً بالتعاون مع العلامات التجارية؟»، استراتيجيات التعاون الناجح مع العلامات التجارية، وكيفية بناء شراكة ناجحة مع العلامات التجارية من خلال صياغة محتوى هادف وجذاب، كما يكشفان استراتيجيات عرض الأفكار وصياغة القصص المؤثرة.

وخلال جلسة بعنوان «تمسك بشخصيتك حتى وأنت خلف الشاشة»، تتحدث الاختصاصية النفسية، الدكتورة صالحة أفريدي، عن الجانب العاطفي وأسرار التحديات الداخلية، وكيفية احتفاظ صناع المحتوى بثقتهم بأنفسهم في عالم «يولي أهمية كبرى لعدد المتابعين والمتفاعلين»، ما يعرضهم لمزيد من الضغوط والتحديات للحفاظ على نجاحهم الإبداعي دون المساس بصحتهم النفسية.

ويستضيف المقر ورشة عمل لمنصة «يوتيوب» بعنوان «أطلق العنان لإمكانات قناتك على يوتيوب: أتقن أساسيات التأثير»، تكشف خلالها مدير أول للشراكات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «يوتيوب»، ياسمينة زعلوك، أسرار النجاح على «يوتيوب» والعناصر الأساسية للظهور والتفاعل والنمو طويل الأمد، وكيفية إنشاء المحتوى الهادف الذي يحدث أثراً إيجابياً في المجتمعات، ويحافظ على حضور قوي على المنصة.

ويستعرض محمد ستار المصور الفوتوغرافي والمؤثر وصانع الأفلام، خلال ورشة عمل بعنوان «كيف تعد صانع محتوى مثالياً دون هدر للأموال؟»، أساسيات استخدام الكاميرات واختيار العدسات والميكروفونات، وإضافة الصوت والإضاءة وإعدادات التحرير بطريقة واضحة وعملية، ويشرح كيف تؤثر كل أداة على سرد القصص وسير العمل وجودته، ويكشف كيفية تجنب الأخطاء الشائعة للارتقاء بإنتاج المحتوى.

فرص «ذهبية»

يعقد مقر المؤثرين، ضمن فعاليات مايو الجاري، ورشة عمل للتعريف بآلية عمله، والخدمات التي يقدمها، وكيفية الانضمام إليه، والفرص التي يتيحها، وإمكانية الترشح لنيل الإقامة الذهبية.

. 1000 مشارك يستفيدون من الجلسات وورش العمل.