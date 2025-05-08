تحذير من مرونة الأصابع... تُنذر بمشكلة صحية خطيرة

حذّر خبراء الصحة من أن القدرة على ثني الأصابع أو راحة اليد بسهولة خارج نطاق الحركة الطبيعي، قد تكون علامة على وجود مشاكل تنفسية في الرئة .

وقالت الدكتورة تايلور غولدبرغ، اختصاصية تقويم العمود الفقري في كولورادو وفقا لـ"ديلي ميل"، من أن فرط المرونة قد يكون علامة على ضعف الأنسجة الضامة في الجسم أو عدم استقرارها.

والأنسجة الضامة، مثل المفاصل والأوتار، وهي عبارة عن "الغراء" للجسم الذي يدعم ويعطي البنية للعظام والعضلات والأعضاء.

وهو مهم بشكل خاص للرئتين لأنه يساعد في توفير الدعم الوظيفي، وعلى عكس الأعضاء الأخرى، يشكل النسيج الضام حوالي 25% من وزنه.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤثر ضعف النسيج الضام في الرئتين على آليات التنفس واستقرار مجرى الهواء، مما يؤدي إلى مشاكل تنفسية خطيرة مثل الربو وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

ومنح أحد الاختبارات نقطة واحدة للقدرة على أداء سلسلة من الحركات بما في ذلك ثني الإصبع الصغير للخلف بزاوية 90 درجة، ولمس الإبهام للساعد، ومد المرفقين أو الركبتين بشكل مفرط لأكثر من 10 درجات ووضع راحة اليد بشكل مسطح على الأرض مع الركبتين مستقيمتين.

عند البالغين، تشير النتيجة التي تزيد على خمسة من تسعة إلى أنهم يتمتعون بمرونة مفرطة، بينما عند الأطفال، تكون على الأقل ستة من تسعة.

بالنسبة لعدد قليل من هؤلاء الأشخاص، فإن مرونتهم ناجمة عن حالة تُعرف باسم متلازمة إهلرز دانلوس (EDS).

وحذرت الدكتورة غولدبرغ: "يبدو أن العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة إهلرز دانلوس (EDS) يواجهون صعوبة أكبر في التعافي من أمراض الجهاز التنفسي".

وأضافت في حديثها لمجلة "نيوزويك": "بينما نحتاج إلى المزيد من الأبحاث الرسمية، فإن الخبرة السريرية تشير إلى أن الأشخاص المصابين بمتلازمة إهلرز دانلوس قد يواجهون صعوبة أكبر في التعامل مع أمراض الجهاز التنفسي مقارنة بالسكان بشكل عام".

وتتكون الأنسجة الضامة بشكل أساسي من بروتينين يسميان الكولاجين والإيلاستين، وكلاهما مسؤولان عن توفير القوة والمرونة للجسم.