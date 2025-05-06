دراسة تحذر من الإفراط في تناول القرفة

لطالما استخدمت القرفة، منذ آلاف السنين في الطب القديم، لما تتميز به من خصائص فريدة، وفوائد صحية عديدة التي يمكن أن تساعد الجسم على محاربة العدوى والفيروسات وأمراض القلب وحتى السرطان.

إلا أن دراسة حديثة حذّرت من الإفراط في تناول القرفة، خصوصًا في شكل مكملات غذائية، باعتبارها قد يُضعف فعالية بعض الأدوية الموصوفة عبر التأثير في طريقة استقبال الجسم لها، ما يثير مخاوف في ظل تزايد الإقبال على استخدام القرفة لأغراض صحية.

وأفادت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، بأن هناك نقصًا في الأبحاث العلمية التي توضح كيفية تفاعل القرفة مع الأدوية ومع عملية الأيض البشري، رغم الاعتقاد الشائع بفوائدها الطبية.

أهمية استهلاك القرفة باعتدال

وأشارت إلى أن استهلاك القرفة باعتدال قد يكون مفيدًا، لكن الاستخدام المركز أو المطوّل قد يؤدي إلى تسريع طرح الأدوية من الجسم، ما يقلل من تأثيرها العلاجي.

وذكرت الدراسة أن استخدام القرفة ارتفع بين مرضى السكري من النوع الثاني ومصابي أمراض مزمنة أخرى، مدفوعًا بنتائج أولية لأبحاث أظهرت إمكاناتها العلاجية.

وتوقعت تقارير السوق أن تنمو صناعة القرفة عالميًا بمقدار 412.9 مليون دولار بين عامي 2024 و2028، لا سيما مع دخولها المتزايد في الصناعات الدوائية.

وفي إطار البحث، قام العلماء بمحاكاة عملية الهضم البشري واختبروا تأثير زيت القرفة ومركبين أساسيين فيه، هما السينمالدهيد وحمض السيناميك، ووجدوا أنهما ينشطان "المستقبلات الزينوبيوتيكية"، وهي بروتينات مسؤولة عن تنظيم استقلاب المواد الغريبة في الجسم، بما فيها الأدوية.

محفز للجسم

ويعتقد الباحثون أن تنشيط هذه المستقبلات قد يحفز الجسم على التخلص من الأدوية بسرعة أكبر، ما يقلل من فعاليتها، إلا أن الدراسة لم تحدد كمية القرفة التي تُعد مفرطة، مشيرة إلى الحاجة لإجراء تجارب سريرية لتأكيد هذه النتائج.

وفي هذا السياق، قال بيل غورلي، كبير العلماء في المركز الوطني لأبحاث المنتجات الطبيعية بجامعة ميسيسيبي: "نعلم أن السينمالدهيد يمكن أن ينشط هذه المستقبلات، وقد يؤدي ذلك إلى تفاعلات دوائية، لكننا بحاجة إلى تجارب سريرية لمعرفة ما يحدث بدقة".

وحتى تتوفر هذه البيانات، ينصح الباحثون المرضى، خاصة من يتناولون أدوية بانتظام، بتوخي الحذر وعدم تناول مكملات القرفة دون استشارة الطبيب.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية فهم تأثير المواد الغذائية والمستخلصات النباتية على الأدوية في ظل التوجه المتزايد نحو العلاجات الطبيعية.