الموروث الإماراتي يزيّن جامعة القاهرة

شارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات «الملتقى الثالث للثقافات»، الذي عُقد بجامعة القاهرة في مصر، وسط مشاركة عدد من السفارات والملحقيات الثقافية.

وعكست المشاركة ثراء التراث الثقافي الإماراتي، إذ تعرّف طلبة جامعة القاهرة إلى ملامح من الموروث الشعبي الإماراتي من خلال عروض حية للأزياء التقليدية الرجالية والنسائية، وفنون الضيافة، وتقديم نماذج من الفنون الشعبية والحرف اليدوية الأصيلة التي تعبّر عن الهوية الثقافية لدولة الإمارات وعمقها الحضاري، في إطار جهود معهد الشارقة للتراث بمد جسور التواصل الثقافي مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعات الشبابية في الوطن العربي والعالم، وإبراز مكانة التراث الإماراتي كجسر للتفاهم المشترك، وقيمة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية.

ويُعد «الملتقى الثالث للثقافات» من أبرز الفعاليات الثقافية في جامعة القاهرة، إذ ينظم سنوياً بهدف الاحتفاء بالتعدد الثقافي، وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب من خلال منصة تفاعلية، تجمع طلاباً من الجنسيات والثقافات المختلفة، وتسهم في دمج الطلاب الوافدين بالحياة الجامعية، وتعزيز انتمائهم إلى مصر كـ«وطن ثانٍ» عبر تقديم تراثهم وتقاليدهم في أجواء من التبادل الثقافي البنّاء.