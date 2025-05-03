البركاني يوقع «خواطر في القيادة»

شهد ركن توقيع الكتب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مساء أول من أمس، توقيع عدد من الإصدارات منها كتاب «خواطر في القيادة» للدكتور أحمد عبدالرحمن البركاني.

وعن مضمون الكتاب قال البركاني لـ«الإمارات اليوم»: «يتناول الكتاب القيادة كمفهوم واسع، وهي حاجة ملحة، إلا أننا نظل في احتياج يومي لممارستها، ولا تقتصر ممارستها على المنظمات فقط، وإنما في جميع نواحي الحياة. هناك طرفان في المعادلة: مؤثر ومتأثر، وجميعنا تقريباً نمارسهما بناء على المكان والظرف والاحتياج، وأهمية القيادة تكمن في أنه عند حاجتنا لتمثيل دور المؤثر سنُفاجَأ بعدم امتلاكنا الأدوات القيادية اللازمة، وبعدم قدرتنا على ممارستها، وبأننا بتنا متأثرين، لأن شخصاً آخر تكفّل بلعب دور المؤثر فينا»، مشيراً إلى أن كتاب خواطر في القيادة، هو كتاب يومي يتناول الجوانب القيادية لنا سواء في العمل أو المنزل أو في لقاءاتنا مع الآخرين، وفي تنقلاتنا إلى أماكن مختلفة، وللقارئ الحرية في طريقة قراءة هذا الكتاب (من حيث البداية والنهاية)، وأخذ العبر في القيادة والتأثير.

أحمد عبدالرحمن البركاني:

. أهمية القيادة تكمن في أنه عند حاجتنا لتمثيل دور المؤثر، سنُفاجَأ بعدم امتلاكنا الأدوات القيادية اللازمة.