6 أطعمة تساعد على التخلص من التوتر في الصباح

يلعب النظام الغذائي دوراً بالغ الأهمية في تخفيف التوتر. فهناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها صباحاً، ويفضل أن تكون على معدة فارغة بعد ليلة صيام، والتي قد تُحدث فرقاً كبيراً.

وتُعزز هذه الأطعمة المناعة والقوة والصحة العامة، كما تُمكّنك من التخلص من ضغوط الحياة اليومية. بتناول هذه الأطعمة المغذية يومياً صباحاً، تُهيئ جسمك وعقلك لمواجهة التحديات التي تنتظرك.

وهنا، تجد أفضل 6 أطعمة صباحية يوصي بها الأطباء، وتُساعدك على التخلص من التوتر والحفاظ على التركيز طوال اليوم:

الزبادي

ابدأ يومك بتناول طبق من الزبادي. من المعروف أن البروبيوتيك الموجود في الزبادي يدعم صحة الأمعاء، ويقلل التوتر والقلق من خلال تعزيز التواصل الصحي بين الأمعاء والدماغ.

المكسرات والبذور

يُنصح ببدء يومك بتناول المكسرات والبذور الغنية بالمغنيسيوم والدهون الصحية. على سبيل المثال، يُشير الأطباء إلى أن اللوز وبذور اليقطين يساعدان على تنظيم هرمونات التوتر.

دقيق الشوفان

يُعد دقيق الشوفان من الأطعمة الشائعة في وجبات الإفطار في أنحاء كثيرة من العالم، ويحتوي على كربوهيدرات معقدة يمكنها زيادة مستويات السيروتونين، وبالتالي تهدئة الجسم والعقل.

الموز

يمكن تناول هذه الفاكهة على مدار السنة. فهي غنية بالبوتاسيوم، وتساعد على تنظيم ضغط الدم وتعزز استرخاء الجسم.

الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر مشروباً شائعاً آخر يُعرف بخصائصه في إنقاص الوزن، ويحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على تقليل القلق وتعزيز الشعور بالهدوء.

الأفوكادو

هذه الفاكهة غنية بالعناصر الغذائية، فهي مليئة بالدهون الصحية والألياف. ووفقاً لاختصاصيي التغذية، يُحسّن الأفوكادو المزاج ويُقلل التوتر عند تناوله كوجبة خفيفة صباحية.