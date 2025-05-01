مارك زوكربيرغ يعترف بأنه «الشخص الأكثر غرابة»

وصف الملياردير الأميركي مارك زوكربيرغ نفسه بأنه «الشخص الأكثر غرابة» - واعترف بأن هناك كلمة واحدة بشكل محدد وُصف بها على الإنترنت أضرّت بثقته بنفسه.

أدلى زوكربيرغ، البالغ من العمر 40 عاماً، بهذا الاعتراف الصريح خلال ظهوره في حلقة من بودكاست الممثل الكوميدي ثيو فون This Past Weekendوالتي نُشرت يوم الاثنين بعد أن سُئل عما إذا كان قد «شعر يوماً بالغرابة اجتماعياً».

وأجاب زوكربيرغ ساخراً: «لا، أنا حقاً لطيف».

وتابع مؤسس شركة «ميتا»: «نعم، أنا الشخص الأكثر غرابة... يُطلق الناس عليّ لقب (روبوت) على الإنترنت منذ عشرين عاماً. هذا أضرّ بثقتي بنفسي بشكل كبير».

بدوره، قال الممثل الكوميدي إن الناس «يتصرفون بغرابة بطرق مختلفة»، وأشار إلى وجود بيئات قد لا يكون فيها زوكربيرغ غريباً على الإطلاق.

ورد الملياردير مازحاً: «لم أجد هذه البيئات بعد».

كما فاجأ زوكربيرغ الممثل باعترافه ببناء نفق تحت الأرض في هاواي، والذي وصفته وسائل الإعلام بأنه «مخبأ يوم القيامة».

وقال ردا على «الميمات» التي تشير إلى أنه كان يبني «مخبأ»: «إنه أقرب إلى مخزن تحت الأرض».