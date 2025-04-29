«صنّاع الإبداع» ينطلق برهانٍ على الطاقات الشابة

أطلقت مؤسسة دبي للإعلام برنامجها النوعي «صنّاع الإبداع»، الذي يمثل نقلة نوعية في إعداد وتأهيل الجيل القادم من الإعلاميين، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتدريبهم في مختلف التخصصات الإعلامية وفق أفضل المعايير العالمية، بهدف دعم المشهد الإعلامي في دبي، وتعزيز موقع الإمارة كوجهة أولى للإعلام المتخصص في المنطقة.

ويأتي البرنامج - الممتد على مدار شهرين - في إطار استراتيجية «دبي للإعلام» لبناء منظومة إعلامية مستدامة تستثمر في الطاقات الشابة، وتوفر بيئة خصبة لاكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم، بما يتماشى مع رؤيتها في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة المستقبل الإعلامي.

واستطاع البرنامج منذ انطلاقه جذب 14 طالباً من أبرز الجامعات والكليات داخل الدولة، ما يعكس متانة الشراكات بين «دبي للإعلام» والجهات الأكاديمية، ويؤكد قدرتها على استقطاب المواهب الواعدة في مجالات الإعلام والإنتاج والخدمات الداعمة.

ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل المتخصصة تشرف عليها نخبة من الإعلاميين والخبراء، تشمل مجالات التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، وتقنيات الإضاءة والمونتاج، وأساليب اختيار الزوايا واللقطات الاحترافية، ما يتيح للمشاركين فرصة عملية للتعلّم من أصحاب الخبرة واكتساب مهارات مهنية متقدمة.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام، شيخة أحمد: «نحن في (دبي للإعلام) نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، ولذلك نواصل عبر برنامج (صنّاع الإبداع) فتح آفاق جديدة أمام الشباب لعيش تجربة إعلامية متكاملة، تعزز لديهم روح الابتكار وتكشف عن قدراتهم الكامنة».

وأضافت: «البرنامج لا يكتفي بتقديم تدريب نوعي، بل يُعد مساراً عملياً لصقل المهارات وتأهيل الكفاءات المتميزة للعمل مباشرة ضمن فرق المؤسسة، إذ يتم تقديم عروض عمل فورية للمتفوقين الذين يظهرون إمكانات عالية أثناء فترة التدريب، بما يعكس التزامنا بجذب أفضل المواهب الوطنية وتمكينها مهنياً».

ويُعد برنامج «صنّاع الإبداع» خطوة عملية نحو ضخ دماء جديدة في القطاع الإعلامي، وتأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه «دبي للإعلام» في بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة تطورات صناعة الإعلام وصياغة مستقبلها.

شيخة أحمد:

. «البرنامج» يفتح آفاقاً أمام الشباب لعيش تجربة إعلامية متكاملة، تعزز لديهم روح الابتكار وتكشف عن قدراتهم الكامنة.

. 14 طالباً من أبرز الجامعات داخل الدولة استقطبهم البرنامج النوعي.