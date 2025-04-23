«شهر الصُنَّاع» يضيء على تجارب ناجحة

جلسات نقاشية ومحادثات وجولات ميدانية وورش عمل غنية بالمعرفة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) للمشاركين في «شهر الصُنَّاع»، الذي تنظمه، على يومَي 26 و27 الجاري، في «إيرث روستري» بمنطقة القوز.

وتأتي الفعالية بهدف توفير مظلة تجمع كل الصُنَّاع، والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم الفنية، إلى جانب تقوية الروابط بين مبدعي التصنيع وعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين قطاعي التصنيع والإبداع، وهو ما يتناغم مع التزامات «دبي للثقافة» وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأكّدت مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، خلود خوري، أهمية «شهر الصُنَّاع» ودوره في تحفيز التعاون في ما بينهم، وتمكينهم من ترويج أعمالهم بأساليب مبتكرة، وقالت: «تحرص الهيئة عبر مشاريعها وشراكاتها الاستراتيجية على دعم منظومة التصنيع المحلية، وتهيئة بيئة ملائمة قادرة على استقطاب الصُنَّاع، وفتح الآفاق أمامهم وتشجيعهم على استكشاف منطقة القوز الإبداعية، والاستفادة من مقوماتها وإمكاناتها، وما توفره من موارد وفرص استثمارية ونماذج ناجحة، وهو ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد دبي الإبداعي»، وأشارت خوري إلى أن «شهر الصُنَّاع» يسهم في تشجيع الصُنَّاع على إضافة قيمة اقتصادية لمنتجاتهم، ما يُسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة.

وخلال «شهر الصُنَّاع» سيكون المشاركون على موعد مع سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع «ميك ووركس - الإمارات» ومركز الجليلة لثقافة الطفل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين الذين سيقدمون رؤى قيّمة حول الاستدامة والحِرَف اليدوية وفنون الإنتاج.

وسيتضمن برنامج الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية، من بينها جلسة «تصميم وتطوير المنتجات في عصر الذكاء الاصطناعي».

وستركز الشريك المؤسس لشركة بالميد لأدوات المائدة القابلة للتحليل الحيوي، لميس الهاشمي، في جلسة «فن الحرفة والاستدامة»، على دور الصُنَّاع المحليين في تعزيز اقتصاد دبي الإبداعي.

وسيستعرض باوان وآشيش إيشوار في جلسة «صناعة النجاح: فن وتجارة الخياطة المخصصة» رحلتهما في تأسيس شركة «نايتس آند لوردز»، وكيف تمكنا من تحويل شغفهما في تصميم الأزياء إلى عمل تجاري ناجح.

وتستضيف جلسة «المصممون كرواد أعمال: ابتكار حلول مستدامة ومستحبة للمستقبل» الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة أرض، ألهان أحمد، وستناقش كيف يمكن للمصممين الجمع بين الإبداع وريادة الأعمال لابتكار منتجات مستدامة ومطلوبة في الأسواق.

وستشارك خلود خوري، وميسون الشامسي مؤسسة شركة «كريمز بوتانيكس» والفائزة بمسابقة القوز لريادة الأعمال الإبداعية 2024، في جلسة «منطقة القوز الإبداعية ومنتدى القوز للريادة الإبداعية»، إذ تستعرضان فيها أهمية منطقة القوز الإبداعية، وما تقدمه من فرص ودعم للفنانين وروّاد الأعمال وأعضاء المجتمع الإبداعي.

كما سيتمكن المشاركون في «شهر الصُنَّاع» من استكشاف ابتكارات المواد الطبيعية والمستدامة والمعاد تدويرها، وسيشهد الحدث تنظيم «جولة بالحافلة»، تشمل زيارات ميدانية في منطقة القوز الإبداعية، بهدف التعرف إلى ممارسات الصُنَّاع وابتكاراتهم ومشاريعهم ونوعية منتجاتهم، ما يبرز أهمية المنطقة وما تمتلكه من مشاريع ملهمة.