ليفيت يستعد للعزف 16 ساعة متواصلة على البيانو

من المقرر أن يحيي عازف البيانو، إيغور ليفيت، غداً وبعد غدٍ، في لندن، حفلاً موسيقياً فريداً من نوعه يستمر لأكثر من 16 ساعة، يعزف خلالها منفرداً مقطوعة «فيكساسيون» لإريك ساتي، بقيادة الفنانة الشهيرة مارينا أبراموفيتش.

ورأى مركز ساوث بانك، الذي ينظم الحفل، أن العزف لمدة 16 ساعة «إنجاز يتطلب قدرة على التحمل».

و«فيكساسيون» مقطوعة موسيقية من تأليف الملحن الفرنسي إريك ساتي (1866-1925) مكوّنة من صفحة واحدة، وُضعت لكي تُعزف 840 مرة على التوالي، أي ما يعني ما بين 16 و20 ساعة، وعادة يتناوب عدد من عازفي البيانو على عزف هذه المقطوعة من دون انقطاع.

وسبق للألماني إيغور ليفيت (38 عاماً)، الذي يعد أحد أبرز عازفي البيانو في جيله، أن أثار ضجة كبيرة بعزفه «فيكساسيون» لـ20 ساعة متواصلة في الاستوديو الخاص به في برلين خلال مرحلة الإغلاق بسبب الجائحة.

وسيتاح لجزء من الجمهور خياران: إما حضور الحفل لساعة واحدة، أو بأكملها.