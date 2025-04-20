60 غراماً من هذا الطعام تحميك من النوبات القلبية

كشف خبير عالمي في الغدد الصماء أن تناول البقوليات مثل العدس، الحمص، والفاصوليا، يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وهو أحد العوامل الرئيسة المرتبطة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأضاف الدكتور فرانسيسكو روزيرو، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن البقوليات لا تقتصر فوائدها على تحسين مستويات الكوليسترول فقط، بل تساعد أيضًا في تنظيم مستوى السكر في الدم، بفضل احتوائها على مركبات طبيعية تساهم في تقليل ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الطعام.

كما لفت إلى أن العدس يتميز بخصائص مضادة للالتهابات تعزز صحة القلب، وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من مركبات البوليفينول.

ونصح الطبيب بإضافة نحو 60 غرامًا يوميًا من البقوليات إلى النظام الغذائي، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الكمية قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.