«آرت دبي» يحتضن إبداعات من 65 مدينة حول العالم

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «آرت دبي 2025»، المعرض الدولي الفني الرائد في منطقة الشرق الأوسط، الذي يُقام بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، ويستضيف في نسخة هذا العام أكثر من 120 معرضاً فنياً من 65 مدينة و40 دولة، ما يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن «آرت دبي» نجح في توفير منصة مبتكرة تجمع مختلف أنواع الفنون، وتحتفي بأصحاب المواهب المتميزة. وقالت سموّها: «يواصل (آرت دبي) تعزيز حضوره وجهةً دولية للتنوّع الثقافي والفكري، وملتقى عالمياً للتواصل الحضاري.. فضمن دوراته المتعاقبة، جمع المعرض إبداعات من مختلف الدول والثقافات، وأحدث حراكاً فنياً مُلهِماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما جعله شاهداً على روح الابتكار والانفتاح التي تميز دبي».

وأشادت سموّها بالحدث وما يمثله من قيمة نوعية على صعيد تأكيد دور الفن في مد جسور التواصل بين المجتمعات والثقافات على تنوّعها، مضيفة سموّها: «يُذكّرنا المعرض في كل دورة من دوراته بقوة الفن كلغة عالمية قادرة على جمع الناس، رغم تباين الألسنة واختلاف الثقافات، وخلق حوار مُلهِم بينهم».

برنامج غني

وقامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولة، رافقها فيها كل من وزيرة تمكين المجتمع رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، شما بنت سهيل المزروعي، ووزيرة دولة، نورة الكعبي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ومدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، في «آرت دبي» الذي يضم أربعة أقسام رئيسة: «المعاصر» و«الحديث» و«بوابة» و«آرت دبي ديجيتال»، إذ اطّلعوا على ما تتضمنه نسخة هذا العام من برنامج غني وشامل.

وأشادت سموّها بتنوع الأعمال التي عكست رؤى إبداعية متميزة، والتقت عدداً من الفنانين المحليين والدوليين الذين عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض، وتفاؤلهم بمستقبل الفن في دبي التي توظّف كل جهودها للارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

مختارات من «المقتنيات»

كما زارت سموّها معرض «أراضٍ مشتركة»، الذي أطلقته «مقتنيات دبي» بالتعاون مع جامعة زايد، وتولّت تنظيمه طالبات من الجامعة، وهنّ: شمسة القبيسي، ومريم الزعابي، وسارة السليماني، بإشراف فني من الدكتورة ندى شبوط وماغالي أريولا.

ويُقدّم المعرض أعمالاً مختارة من «مقتنيات دبي»، التي أُنتجت بين عامي 1949 و2024، ويعكس رسالة «مقتنيات دبي» التي تركز على أهمية البحث والتعليم والمشاركة المجتمعية، ويؤكد التزامها بتمكين الشباب، وترسيخ القيم الثقافية لدى الأجيال المقبلة.

مذكرة تفاهم

شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووزيرة تمكين المجتمع رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، شما بنت سهيل المزروعي، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثقافة والفنون في دبي وجامعة زايد، تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الطرفين، ما يُمكّن الطالبات من اكتساب خبرات عملية شاملة في مجالات البحث والممارسات الفنية في تنظيم المعارض والتطوير الإبداعي، وهو ما تتيحه «دبي للثقافة» عبر منظومتها الشاملة ومبادراتها المتنوعة، مثل «مقتنيات دبي».

وقّع الاتفاقية مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، ونائب رئيس جامعة زايد بالإنابة، البروفيسور مايكل ألين.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية هذا التعاون في توطيد الروابط بين التعليم والثقافة، وضرورة إشراك الطلاب في صياغة سردٍ ثقافي إبداعي، عبر تمكين قدراتهم وتنمية مواهبهم وغرس حِس المسؤولية لديهم، انطلاقاً من التزام «دبي للثقافة» بدعم الشراكات المؤثرة، وتعزيز منظومة إبداعية مستدامة، تُتيح لكل فنان ومبدع المجال للنمو والازدهار.

5 أيام من الحوارات

يقدم قسم «بوابة» في «آرت دبي»، حصرياً، عروضاً فنية لأعمال أنتجت العام الماضي، أو طورت خصيصاً لـ«آرت دبي»، ويسلط الضوء على أعمال فنانين من مختلف أنحاء الجنوب العالمي.

وتُشرف على تنظيم «بوابة 2025» الكاتبة والقيّمة الفنية في كونستهاوس زيورخ، ميريام فارادينيس.

ويستمر برنامج «آرت دبي» الحافل بالحوارات والمؤتمرات على مدار خمسة أيام، ومن أبرز فعالياته منتدى الفن العالمي الذي يستمر يومين، بتكليف من شومون بصار، وبتنظيم Y7 تحت عنوان «ذا نيو نيو نورمال».

ويشارك في البرنامج نخبة من أبرز المفكرين والتقنيين والفنانين في العالم.

لطيفة بنت محمد:

. المعرض يواصل تعزيز حضوره وجهةً دوليةً للتنوّع الثقافي والفكري، وملتقى عالمياً للتواصل الحضاري.

. «آرت دبي» أحدث حراكاً فنياً ملهماً، ما جعله شاهداً على روح الابتكار والانفتاح التي تُميّز دبي.