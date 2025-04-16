منذ زمن أبقراط.. علاقة التوتر بالسرطان لاتزال تشغل الأطباء

قبل قرابة 2000 عام، قال الطبيبان اليونانيان أبقراط وغالينوس، إن الحزن أو الاكتئاب يؤديان إلى الإصابة بالسرطان، ومنذ القدم يبحث أطباء وعلماء عن العلاقة بين السرطان والحالة الذهنية للشخص، لدرجة أن بعضهم وصل إلى حد القول إن بعض الأشخاص لديهم شخصيات «تميل للإصابة بالسرطان».

ورغم أن معظم الباحثين الآن يرفضون فكرة الشخصيات المعرضة للإصابة بالسرطان، فإنهم مازالوا يبحثون عن العلاقة بين التوتر والعوامل النفسية من ناحية، واحتمالات الإصابة بمرض السرطان وتطوره داخل الجسم من ناحية أخرى، وربطت مئات الدراسات الطبية، التي شارك فيها عشرات الآلاف من المتطوعين، بين السرطان والاكتئاب، وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعوامل الأخرى المسببة للتوترات العصبية.

وقالت أستاذة طب النفس بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس الأميركية، الباحثة جوليان بوار، إن الباحثين عكفوا على دراسة هذه الصلة من زوايا مختلفة، من خلال إجراء تجارب على الخلايا والحيوان، وأفضت الدراسات إلى اكتشاف آليات مهمة لطريقة تأثير التوتر في الأورام السرطانية، وأضافت أن «العوامل النفسية يمكن أن تؤثر في الجوانب البيولوجية للورم السرطاني».

فيما توصلت المتخصصة في مجال السرطان بجامعة موناش بأستراليا، الباحثة إريكا سلون، إلى أن فئران التجارب المصابة بحالات توتر مزمنة تتزايد لديها الوصلات بين أورام الثدي والنظام الليمفاوي داخل الجسم، ما يزيد من فرص انتشار السرطان.