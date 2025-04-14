مهرجانات المياه تغمر دولاً آسيوية بالمرح

انطلقت، أمس، في العديد من دول جنوب شرق آسيا مهرجانات المياه السنوية، لكن ميانمار فقدت فرصة الاستمتاع بهذه المهرجانات في أعقاب زلزال مدمر ضرب البلاد الشهر الماضي.

وتعد هذه العطلة مناسبة للمرح خلال ما يُعد عادةً أشدّ أوقات العام حرارة.

وفي تايلاند ولاوس وكمبوديا وميانمار، يشارك الملايين في مزيج من اللعب الصاخب ورشّ الماء بلا قيود على الأصدقاء والغرباء، على حد سواء، إضافة إلى احتفالات رزينة من منطلق إظهار الاحترام لكبار السن.

وفي ميانمار، يُطلق على هذا العيد اسم «ثينجيان»، لكن هذا العام تكافح البلاد للتعافي من زلزال بقوة 7.7 درجات دمّر وسط البلاد، في 28 مارس الماضي، مخلفاً أكثر من 3600 قتيل، ومدمراً هياكل من شقق سكنية جديدة ومعابد قديمة، وضرب زلزال بقوة 5.5 درجات، صباح أمس، قرب ميكتيلا، وهي مدينة صغيرة في وسط ميانمار، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وكان مركز الزلزال الأخير يقع تقريباً في منتصف الطريق بين ماندالاي، ثانية أكبر مدن ميانمار، ونايبيداو العاصمة، إذ تضرر العديد من المكاتب الحكومية آنذاك.