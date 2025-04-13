بعد طلاقه من شيرين .. حسام حبيب يخطب عارضة أزياء أردنية

بعد شهور قليلة من انفصاله عن الفنانة شيرين عبدالوهاب كشف الفنان المصري حسام حبيب رسمياً لأول مرة عن هوية خطيبته الجديدة "سارة"، وشارك صورة جديدة لها متغزلاً في جمالها بأغنية رومانسية.

وعبر خاصية "الاستوري" في حسابه على "إنستغرام"، نشر حسام حبيب صورة "سارة" التي تتواجد بمدينة أمستردام في هولندا حالياً، وأرفقها بأغنية "شوفت بعينيا" وهي واحدة من أشهر أغانيه الرومانسية.

من ناحيتها، ردت سارة على مغازلة حسام حبيب لها، بإعادة مشاركة نفس "الاستوري" عبر حسابها على "إنستغرام" مرفقة بقلوب بيضاء، وهي المرة الأولى التي يتبادلان فيها الغزل علانية أمام الجمهور.

الجدير بالذكر أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كانت قد كشفت هوية "سارة" الأردنية قبل يومين، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على إنستغرام، ووصفتها فيه بأنها "الضحية الجديدة".

و"سارة" خطيبة حسام حبيب، هي عارضة أزياء وفاشينستا أردنية، عمرها 25 عاماً، تشارك العديد من صورها ونشاطاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها جمهور لا يتجاوز 25 ألف شخص على "إنستغرام" فقط.

وتصف خطيبة حسام حبيب نفسها بأنها تحب ركوب الخيل، والسفر، وتتنقل بين مدن عالمية كثيرة.

وكان حسام حبيب قد كشف في تصريحات سابقة عن تفاصيل اللقاء الأول بينه وبين سارة، موضحاً أنه لم يكن يبحث عن علاقة عاطفية في تلك الفترة، بل كان مشغولاً بأعماله الفنية، لكن لقاءهما جاء في مناسبة خاصة، وهناك حدث ما وصفه بـ"الكيمياء المفاجئة" التي غيّرت حساباته.

وأشار إلى أن العلاقة بدأت بصداقة بسيطة تطورت سريعاً إلى قصة حب، مؤكداً أن التفاهم بينهما كان السبب الرئيسي في تقاربهما بهذا الشكل السريع.

وأشار حسام حبيب إلى أنه يخطط للسفر بالفترة الحالية إلى عمَّان للتقدم لها بشكل رسمي، مؤكداً أن نيته إقامة حفل خطوبة بسيط يقتصر على الأصدقاء والمقربين.