3 ملايين دولار لمن يساعد "ناسا" في التخلص من نفايات رواد فضائها

على سطح القمر، لا توجد صخور وغبار ومركبات هبوط منسية فحسب، بل هناك أيضًا 96 كيسًا من براز وبول وقيء بشري تركها رواد فضاء أبولو لتخفيف وزن مركباتهم الفضائية. والآن بعد نصف قرن، تبحث ناسا عن حل لهذا النوع من "الإرث البيولوجي". وهي على استعداد لدفع ما يصل إلى 3 ملايين دولار لأي شخص يقترح التقنية المناسبة لتحقيق ذلك.

ويُطلق على هذا التحدي اسم "تحدي إعادة تدوير لونا"، وقد انتهى الموعد النهائي لتقديم الطلبات للتو، في 31 مارس 2025. والآن، تستعد وكالة الفضاء لتحليل المقترحات واختيار التقنيات الواعدة. قد نعرف قريبًا الأنظمة التي ستحول النفايات البشرية والنفايات الفضائية إلى ماء أو طاقة أو سماد أو حتى وحدات بناء قمرية. فخلال مهمات أبولو، حمل رواد الفضاء كل ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة لعدة أيام في الفضاء: الطعام والماء والأكسجين والبدلات والأدوات. ولكن عندما حان وقت العودة، كان وزن المركبة الفضائية هو العامل الحاسم. لإفساح المجال للعينات القمرية التي جمعوها من القمر، اضطروا إلى ترك ما لم يعودوا بحاجة إليه: بدلات مستعملة، ومعدات تقنية، ومواد تغليف، و96 كيسًا من النفايات البشرية.

والآن، مع عودة البشر إلى القمر عبر برنامج أرتميس، تسعى ناسا إلى ضمان عدم تكرار التاريخ، أو الأفضل من ذلك، إمكانية إعادة استخدام هذه النفايات.

وتوضح الوكالة: "ناسا ملتزمة باستكشاف الفضاء المستدام. وبينما نستعد لمهمات فضائية بشرية مستقبلية، سنحتاج إلى النظر في كيفية تقليل مصادر النفايات المختلفة، بما في ذلك النفايات الصلبة، بالإضافة إلى كيفية تخزينها ومعالجتها وإعادة تدويرها في بيئة فضائية بحيث تُعاد إلى الأرض بأقل قدر ممكن".

وطلبت ناسا مقترحات لأنظمة وظيفية يمكن استخدامها على القمر لإعادة تدوير النفايات، وتوائم رقمية لمحاكاة افتراضية لنظام إعادة تدوير قمري كامل، والهدف :إعادة استخدام النفايات لإنتاج موارد مفيدة، مثل أسمدة المياه ومواد البناء والوقود الحيوي.

وقال موقع "تيك أوريون " أن ناسا ستقوم في الأسابيع المقبلة، بمراجعة جميع المقترحات الواردة وتختار أكثرها نجاحًا. سيتمكن الفائزون من الانتقال إلى مرحلة ثانية أكثر تقدمًا، حيث سيتم تطوير نماذج أولية وظيفية واختبارات تجريبية.