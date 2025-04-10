8 مشروبات صحية للطقس الحار

يُعدّ الصيف موسماً مثالياً للحفاظ على رطوبة الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

ومع ذلك، قد يكون شرب الماء العادي مملاً للبعض.

في حر الصيف الحارق، يمكنك التفكير في شرب شيء منعش لإرواء العطش.

ونصح موقع «هيلث» بأفضل 8 مشروبات صيفية تساعد على الشعور بالانتعاش والتجدد خلال موسم موجة الحر، وهي:

لاتيه الزنجبيل والكركم



يُقال إنه مشروب مُهدئ ومضاد للالتهابات، يجمع بين فوائد الزنجبيل والكركم للمساعدة في تقليل الإجهاد بسبب الحرارة وتعزيز مناعة الجسم، ويُنصح بتناوله على شكل لاتيه.

سموثي الأناناس وجوز الهند



مشروب كريمي ومنعش ولذيذ، يجمع بين الفوائد الصحية للأناناس وجوز الهند للمساعدة في تهدئة الجسم، وكذلك يوفر العناصر الغذائية الأساسية.

مشروب البطيخ والنعناع المنعش



مزيج منعش من البطيخ والنعناع وعصير الليمون، يُساعد هذا المشروب على تبريد الجسم وتعويض السوائل المفقودة، ويُنصح بتناول هذا المشروب يومياً.

مشروب الخيار والليمون



يحظى هذا المشروب الصيفي بشعبية كبيرة، فهو مشروب خفيف ومنعش مكوناته بسيطة من الخيار وعصير الليمون والنعناع، يساعد على ترطيب الجسم والعقل وتجديد نشاطهما.

شاي مثلج بالليمون والزنجبيل



مشروب مُهدئ ومنعش، يجمع بين فوائد الشاي والليمون والزنجبيل للمساعدة في تقليل الإجهاد بسبب الحرارة وكذلك وتعزيز المناعة.

عصير الليمون والنعناع الطازج



مشروب منعش، يُعتبر من المشروبات المفضلة لدى الجميع، إذ يجمع بين فوائد الليمون والنعناع التي تُساعد على تبريد الجسم وتحسين عملية الهضم.

ماء جوز الهند



مشروب طبيعي غني بالإلكتروليتات، يُساعد على تعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة؛ وهو مثالي لأيام الصيف الحارة.

مشروب الفواكه الصيفية



مصنوع من مزيج من فواكه الصيف مثل الفراولة والتوت الأزرق والمانغو والعنب، يُساعد على إرواء العطش وتوفير العناصر الغذائية الأساسية.