500 مبدع يروون حكاية «آرت دبي 2025»

تنطلق، الأسبوع المقبل، في مدينة جميرا، فعاليات معرض «آرت دبي»، المعرض الفني الدولي الرائد في الشرق الأوسط، ويقدّم المعرض أكثر من 500 فنان من أبرز الأسماء الإقليمية والعالمية، عبر 120 معرضاً فنياً معاصراً وحديثاً ورقمياً، ويجمع الحدث فنانين من أكثر من 65 مدينة و40 دولة، ما يجعله أكبر وأهم فعالية فنية سنوية في المنطقة، ويُعد «آرت دبي» منصة محورية للاكتشاف والتعلم والتبادل الثقافي، ويُرافقه برنامج غني، يضم أعمالاً تركيبية غامرة مخصصة للموقع، وعروضاً حية يومية، إضافة إلى جلسات حوارية وفعاليات متنوعة.

ومن أبرز الفعاليات برنامج معارض عالمي يتضمن 120 معرضاً رائداً من دبي، والشرق الأوسط وأوروبا، وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية، والقارة الإفريقية وغرب آسيا وجنوبها، ويضم المعرض أربعة أقسام مختارة، تشمل «آرت دبي المعاصر»، و«آرت دبي مودرن»، و«آرت دبي ديجيتال»، إضافة إلى قسم «بوابة»، الذي يتميز باختيار دقيق لأعمال فنية تم إنجازها في العام الذي سبق المعرض، ويشارك أكثر من 30 عارضاً للمرة الأولى، من بينهم معارض فنية دولية مرموقة مثل كريستينا غيرا، وبورتولامي، وريتشارد سالتون، وRGR.

وتحتضن الفعالية، أعمالاً تركيبية رقمية تجريبية وغامرة لفنانين عالميين بارزين، من بينها عمل ضخم مدعوم بالذكاء الاصطناعي من تصميم «أوتش ستوديو»، وتركيب حركي تفاعلي من إبداع «بريكفاست»، إلى جانب «منظار الأحلام» بتقنية الذكاء من تصميم «هايبرد إكسبيرينس»، ومن ضمن التكليفات والتعاونات الفنية البارزة في الحدث، أعمال من تصميم اليمامة راشد، ومحمد كاظم، وجاكوب دالغرين، إضافة إلى الظهور الإقليمي الأول لسيارة «بي إم دبليو الفنية» من تصميم آندي وارهول، كما يحتضن الحدث معرضاً جديداً لمقتنيات دبي بعنوان «أرضية مشتركة»، إضافة إلى أمسية احتفالية بعد المعرض مع (دي جي) «حبيبي فانك» و«مليكة»، حيث يقدمان موسيقى عالمية في «آرت دبي».

كما يقدم «آرت دبي» أربعة أقسام للمعارض، بدءاً من رواد الفن الحديث إلى أكثر الفنانين التشكيليين المعاصرين حداثةً وتطوراً، وقد تم تطويرها تحت إشراف المدير الفني لآرت دبي، بابلو ديل فال، وبالتعاون مع أمناء فنيين ضيوف مدعوين مرموقين.

ويُعد «آرت دبي المعاصر» أكبر أقسام آرت دبي، حيث يضم 72 معرضاً فنياً عالمياً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم، بينما يقدم معرض «بوابة» 10 عروض فردية لأعمال فنية جديدة لفنانين من 10 دول، ويركز موضوع هذا العام على تخيّل نماذج جديدة للعيش المشترك والهجرة والنزوح، أما «آرت دبي مودرن» فيعرض تسعة عروض فنية لفنانين حديثين من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ولأول مرة هذا العام، من أميركا اللاتينية، ويحتضن «آرت دبي ديجيتال»،عروضاً من 22 منصة رقمية دولية ومحلية، يستعرض من خلالها الفنانون أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، ويُعدّ هذا القسم الوحيد من نوعه في أي معرض فني دولي كبير.

ولأول مرة في المعرض تستكشف سلسلة من الأعمال التركيبية الرقمية تحوّلات الطبيعة من خلال التكنولوجيا، بينما يستكشف عرض حيّ لعملٍ الفنان هيكتور زامورا، موضوعات التجديد والتحول باستخدام الطين كوسيط رئيس.

حوارات يومية

يتضمن البرنامج اليومي سلسلة من الحوارات التي يقدمها خبراء دوليون بارزون، يُسهمون في تشكيل عالم الإبداع، بما في ذلك منتدى الفن العالمي الشهير «ذا نيو نيو نورمال»، الذي يستمر ليومين، والقمة الرقمية الثانية، إضافة إلى سلسلة من الحوارات الحميمة مع الفنانين.