طاقم جديد يصل بسلام إلى محطة الفضاء الدولية

وصل رائد الفضاء الأميركي، جوناثان كيم، ورائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي، إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» أن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس-27»، التي تحمل على متنها الرواد الثلاثة، انطلقت من قاعدة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان، أمس، حيث التحمت بمحطة الفضاء الدولية بعد نحو ثلاث ساعات من انطلاقها.

وقالت «روسكوسموس» إن الطاقم الجديد يشكل البعثة 73 على متن محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن يقضي 245 يوماً، أي نحو ثمانية أشهر، في إجراء بحوث علمية.

ومن المقرر القيام بعمليتَي سير في الفضاء، إضافة إلى إجراء العديد من التجارب.