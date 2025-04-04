«شينمو» تفوز بجائزة لعبة الفيديو الأكثر تأثيراً

اختيرت «شينمو» Shenmue التي صدرت عام 1999 لتكون لعبة الفيديو الأكثر تأثيراً على الإطلاق، في استطلاع لآراء اللاعبين، نظمته وأعلنت نتائجه أمس، منظمة «بافتا» البريطانية التي تمنح جوائز للأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو.

وتتمحور أحداث السلسلة التي ابتكرها يو سوزوكي، حول الشاب ريو هازوكي الذي يسعى للانتقام لموت والده، الذي قُتل على يد متخصص غامض في الفنون القتالية.

وصدرت من السلسلة ثلاثة أجزاء، وكان أولها وقت إصداره، اللعبة الأكثر كلفة إنتاجياً في تاريخ القطاع.

وكان الجزء الثالث متاحاً على جهاز «بلاي ستايشن 4» والكمبيوتر الشخصي، في حين أن الاثنين اللذين سبقاه طبعا التاريخ القصير لوحدة التحكم «دريم كاست»، التي طرحتها شركة «سيغا» اليابانية منذ عام 1998.

وأعرب يو سوزوكي عن «الامتنان العميق» لرؤية «شينمو» تفوز بالمركز الأول، شاكراً محبيها في مختلف أنحاء العالم.