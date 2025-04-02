العنب... كنز من الفوائد الصحية

يحتوي العنب على كم هائل من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي في تركيبته على 81% من الماء.

وتحتوي الحصة الواحدة من العنب (15 حبة) على 62 سعرة حرارية فقط، ومن ثم فإن تناوله كطعام خفيف يمكن أن يحافظ على رطوبة الجسم ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن اختصاصي التغذية الأميركي، أنتوني دي مارينو، قوله إن هناك عدة فوائد صحية مذهلة لتناول العنب، من بينها:

الوقاية من السرطان

يتميز العنب باحتوائه على أكثر من 1600 مركب نباتي مختلف، يحتوي العديد منها على مجموعة هائلة من مضادات الأكسدة.

على سبيل المثال، فإن مركب الأنثوسيانين المسؤول عن إعطاء العنب الأحمر لونه الغني، يحارب الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الخلايا وتؤدي إلى السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قشرة وبذور العنب الأحمر غنية بشكل خاص بمركب الريسفيراترول، المعروف بقدرته على تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ووجدت دراسة حديثة أن البالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً والذين تناولوا من 150 إلى 450 غراماً من العنب يومياً لمدة أسبوعين أظهروا انخفاضاً في أعراض سرطان القولون.

صحة القلب

قال دي مارينو: «العنب منخفض الصوديوم جداً، ومن ثم فإن تناوله يساعد على خفض ضغط الدم».

كما يحتوي العنب على نسبة عالية من البوتاسيوم - الذي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم - والبوليفينولات، وخاصةً الريسفيراترول، التي ثبت أنها تخفض ضغط الدم، وتخفض مستويات الكوليسترول الضار، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والذين تناولوا العنب الأحمر يومياً انخفضت لديهم مستويات الكوليسترول الكلي والضار في نهاية التجربة التي استمرت 8 أسابيع.

تعزيز صحة الدماغ

تُظهر الأبحاث أن العنب يُعزز صحة الدماغ. وأظهرت دراسة أُجريت عام 2017 أن البالغين الذين تناولوا العنب يومياً لمدة 12 أسبوعاً أظهروا تحسناً ملحوظاً في المهارات اللغوية والذاكرة والتركيز.

وفي دراسة أخرى، تمكّن الشباب الذين تناولوا 230 مل من عصير العنب من إنجاز المهام المتعلقة بالذاكرة بشكل أسرع، وبدا أنهم في مزاج أفضل في غضون 20 دقيقة فقط.

وتشير الأبحاث إلى أن خصائص الريسفيراترول المُضادة للجذور الحرة قد تحميك أيضاً من الخرف والتدهور المعرفي.

وقال دي مارينو: «فكّر في مرض باركنسون ومرض ألزهايمر، فقد يكونان من علامات الإجهاد التأكسدي... وقد يُساعد الريسفيراترول في تقليل فرص الإصابة بهذه الأمراض».

إبطاء الشيخوخة

قد يُحافظ الريسفيراترول على نضارة بشرتكِ وإشراقها وذلك بتقليل تلف الخلايا.

وقال دي مارينو: «يُساعد العنب على حماية جينات مُعينة، مما يساعد في إبطاء الشيخوخة وإطالة العمر».

تحسين جودة النوم

قال دي مارينو: «يعزز تناول العنب هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم. لذا، فهو وجبة خفيفة رائعة في المساء. فهو لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وقد يتصدى للأرق واضطرابات النوم بشكل فعال».