مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تطلق «حوارات 2025»

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نسخة عام 2025 من سلسلة «حوارات المعرفة»، بهدف تعزيز إنتاج المعرفة ونشرها واستدامتها.

وتشهد حوارات هذا العام 35 جلسة، محلياً وعالمياً، تجمع بين الحضور الشخصي والافتراضي، بما يوسّع نطاق المشاركة ويعزّز التأثير العالمي للحوارات.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب: «تشكل (حوارات المعرفة) منصة استراتيجية تجمع أبرز الخبراء والمفكرين، لمناقشة القضايا التي تلقي بظلالها على المشهد المعرفي، وتبحث سبل دفع عجلة التنمية المستدامة»، وأضاف: «تتيح السلسلة فرصاً لمناقشة تحديات المستقبل، وطرح حلول مبتكرة لمواكبة التغيرات العالمية، وتعزيز دور المعرفة كركيزة أساسية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتجسد هذه المبادرة نهج المؤسسة في ترسيخ استدامة المعرفة، وضمان نقلها عبر الأجيال، لبناء مجتمعات أكثر تقدماً وازدهاراً واستعداداً للمستقبل».

وافتتحت أولى جلسات السلسلة، الأسبوع الماضي، بعنوان «الشراكة بين الأجيال لابتكارات تناسب الجميع»، وقدمتها الرئيسة العالمية لشؤون تنوع وإنصاف وشمول المرضى والمجتمع وكبيرة مسؤولي التنوع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ «روش»،

ميسون رمضان، وتناولت الجلسة كيفية الاستفادة من التنوع بين الأجيال لتعزيز الابتكار والتعاون في مختلف القطاعات.