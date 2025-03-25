إصدار جديد لتعلم «لغة القرآن»

أصدر المحاضر الأول في اللغة العربية بجامعة نيويورك أبوظبي، ناصر محمد إسليم، وأستاذ الدراسات العربية والإسلامية في معهد تيسير، الدكتور خالد شحو، كتاباً ثنائي اللغة بالإنجليزية والعربية، يحمل عنوان «لغة القرآن».

يهدف المرجع إلى سد الفجوة لأولئك الذين يسعون لتعلم لغة القرآن الكريم، إذ يوفر للمتعلمين من المستويين الابتدائي والمتوسط تجربة تعليمية تتعدى المهارات اللغوية الأساسية.

يتبع الكتاب نهجاً مميزاً يجمع بين أساسيات اللغة العربية وسياقها الثقافي الغني، وبالتركيز على أبجدية القرآن ومفرداته وأسلوبه، يوفر الكتاب للمتعلمين أساساً لفهم لغة القرآن. وتتضمن التمارين المتدرجة مهارات القراءة والكتابة والتحدث والفهم، بينما تضفي وحدات تلاوة القرآن والحديث والخط العربي الأبعاد الروحية للقرآن، ما يعمق الارتباط به.

ويتميز الكتاب بربط اللغة القرآنية باللغة اليومية، ومن خلال دمج المفردات المشتقة من القرآن في سياق واقعي، يتبنى الكتاب نهجاً تواصلياً قائماً على الكفاءة، يبني مهارات لغوية عملية ضمن إطار مفردات القرآن والثقافة الإسلامية.

كما يجمع كتاب «لغة القرآن» بين أساليب تعليم اللغة العربية الحديثة والمحتوى القرآني الأصيل، إذ يقدم مفردات موجهة وسياقات أمثلة تناسب الطلبة من عمر 14 عاماً فأكثر.

وحول توقيت إصدار الكتاب، قال ناصر إسليم: «بنشره تزامناً مع رمضان، وهو شهر التأمل والروحانيات، يقدم الكتاب لطلاب العربية وسيلة هادفة للتفاعل مع لغة القرآن، ويوفر فرصة فريدة لاستكشاف اللغة مع التركيز على تراثها الثقافي والروحي، ما يعزز ارتباطاً أعمق بالقرآن الكريم».