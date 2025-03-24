«غوغل» تضيف أداة ذكاء اصطناعي لـ «جي ميل»

أضافت شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل» أداة جديدة إلى خدمة البريد الإلكتروني «جي ميل»، بهدف مساعدة المستخدم في الوصول إلى الرسائل الواردة التي يبحث عنها بسرعة.

وقالت الشركة إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً لتحديد الرسائل ذات الأهمية بالنسبة للمستخدم، وفقاً لعوامل عدة، منها مدى حداثة الرسالة، وكذلك الرسائل الأكثر تصفحاً، ومرسلو الرسائل الأكثر إرسالاً للرسائل، عند عرض رسائل البريد استناداً إلى استعلام بحث المستخدم.

يشار إلى أن «جي ميل» يعرض حتى الآن رسائل البريد الإلكتروني وفقاً للتسلسل الزمني لها، استناداً إلى الكلمات الرئيسة فيها.

وذكرت الشركة في منشور عبر الإنترنت أنه «مع هذا التحديث من المرجح ظهور رسائل البريد الإلكتروني التي تبحث عنها في أعلى نتائج البحث لديك، ما يوفر لك وقتاً ثميناً ويساعدك في العثور على المعلومات المهمة بسهولة أكبر».

كما تُقدّم «غوغل» أيضاً خياراً جديداً يتيح للمستخدمين التبديل بين رسائل البريد الإلكتروني «الأهم» أو «الأحدث» في صفحة نتائج البحث.

ويستهدف هذا الخيار المستخدمين الذين يُفضّلون عرض نتائج البحث بالترتيب الزمني، بدلاً من خيار «الأهم» الافتراضي الجديد. وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إطلاق الوظائف الجديدة في «جي ميل»، يأتي في الوقت الذي تعمل فيه «غوغل» على تطوير خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها، لمنافسة تطبيق البريد من «أبل»، الذي حصل على مجموعة من الخصائص المشابهة لتطبيق «جي ميل»، مع نظام التشغيل «آي.أو.إس 18» الذي أطلق في العام الماضي.