مصرية تخلع زوجها بسبب "القلاية الهوائية".. وأخرى لأنه "طلَّع طبق من النيش"

شهدت محاكم الأسرة في مصر في الآونة الأخيرة العديد من قضايا الطلاق والخلع التي تختلف أسبابها وقصصها.

ومن بين الأسباب الغريبة التي دفعت زوجة إلى التقدم بطلب الخلع، هو "الأير فراير" أو القلاية الهوائية، حيث قدمت نرمين دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعدما تعرضت للضرب على يد زوجها بسبب موقف لم يكن يستحق تعرضها للعنف أو الإهانة.

وبداية القصة، بحسب ما نشره موقع "صدى البلد" المصري، عندما طلب زوج نيرمين منها إخفاء المقتنيات الثمينة قبل وصول عمال إلى المنزل لإجراء بعض الإصلاحات، فحرصت الزوجة على جمع كل ما يمكن سرقته لكنها لم تنتبه إلى جهاز "الإير فراير" الذي تبلغ قيمته أربعة آلاف جنيه مصري.

وبعد مغادرة العمال اكتشف الزوج اختفاء "القلاية الهوائية" ما أثار غضبه الشديد، واتهمها بالإهمال ولم يكتف بالصراخ بل انهال عليها ضربا، وفي نهاية الأمر وجد "الإير فراير" في أحد أركان المنزل.

وتقدم الزوج باعتذاره محاولا تبرير تصرفه لكن نرمين شعرت أن كرامتها فوق أي اعتبار وأن الاعتذار غير كاف ولن تستطيع تحمل أي عنف آخر في المستقبل، وقررت أن تلجأ إلى المحكمة ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن.

وليست هذه هي الواقعة الأولى التي تلجأ فيها الزوجة للمحكمة بسبب جهاز منزلي، فخلال العام الماضي 2024 لجأت زوجة مصرية إلى ملاحقة زوجها بدعوى طلاق للضرر، وإقامة جنحة تبديد بمحكمة الجنح، واتهمته بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدته بأخذ الميكروويف، أثناء سفر زوجته إلى منزل عائلتها.

وقال الزوج إن شقيقته طُلقت وأقامت بمنزل والدتهما، وبسبب عدم حصولها على المنقولات طلبت منه الحصول على الميكروويف، فوافق فانقلبت حياته رأسا على عقب بعد تلك الواقعة.

وفي واقعة أخرى، تقدمت سيدة بدعوى خلع ضد زوجها، وقال الزوج إن السبب الرئيس هو أنه "طلع طبق من النيش"، بالرغم من أنها تعدت على زوجها وصفعته على وجهه، لكنها لم تهدأ عند هذا الحد، بل قررت إقامة دعوى خلع ضد زوجها.

وفي التفاصيل أراد الزوج أن يستخرج طبقا من "النيش" وحينها ثارت الزوجة ثورة عارمة وتشاجرت معه، وتطورت المشاجرة إلى أن صفعته على وجهه، لكنه تمالك أعصابه حتى لا يتعدى بالضرب عليها، واكتفى بتحطيم "النيش"، لكن الزوجة في النهاية قررت أن ترفع ضده دعوى خلع، ودعوى تبديد.