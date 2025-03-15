تعاون بين «براند دبي» وجهات حكومية وخاصة لتزيين وإضاءة شوارع دبي في رمضان

في إطار حملة #رمضان_في_دبي التي انطلقت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مع بداية الشهر الفضيل، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، تنفيذ مشروع تزيين وإضاءة شوارع حيوية في إمارة دبي، ضمن مبادرة «أنوار دبي» ابتهاجاً بشهر رمضان المبارك.

ويشارك في المبادرة عدد من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، تشمل بلدية دبي، ووصل العقارية، ودبي القابضة، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإعمار، ومجموعة الفطيم، وشركة ماجد الفطيم، وذلك في سياق تكامل الجهود ضمن النسخة الثانية من الحملة، احتفاء بالشهر الفضيل.

وأعربت مديرة «براند دبي» شيماء السويدي، عن بالغ الشكر والتقدير للتعاون الكبير من قبل كل الجهات المشاركة في تزيين شوارع دبي ومعالم رئيسة في المدينة، وقالت: «تظهر شوارع دبي ومعالمها الرئيسة في أبهى صورها على مدار العام، وحرصنا على أن نسهم في إلقاء مزيد من الضوء على المظاهر التي تتميز بها الإمارة احتفالاً بشهر رمضان المبارك. وتُشكّل الإضاءة عنصراً أساسياً من عناصر الهوية الجمالية لدبي، تأكيداً لتفردها وتميزها في مختلف المناسبات».

وأضافت: «عملنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تزيين شوارع جميرا والخوانيج وشارع قصر زعبيل، واختيار تصاميم مناسبة تعكس روح الشهر الفضيل، بأسلوب يعكس روح الإبداع والابتكار التي تتميز بها الإمارة، وإضفاء أجواء احتفالية تعكس حرص دبي على إدخال السعادة على نفوس الجميع ضمن كل المناسبات، ويسعدنا التعاون مع شركائنا في إطار النسخة الثانية من حملة #رمضان_في_دبي، بما تتضمنه من مبادرات ومشاريع مجتمعية تتماشى مع تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع».

مساحات تجمع الناس

وقال المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي: «شهر رمضان هو شهر الروحانيات وتتجلى فيه مظاهر الألفة والتقاليد المشتركة، ويشرفنا في إعمار أن نسهم في إبراز الطابع الجمالي لمدينة دبي خلال هذا الشهر الفضيل. تعاوننا مع (براند دبي) ضمن حملة #رمضان_في_دبي يسهم في تعزيز أجواء البهجة في المدينة، وإنشاء مساحات تجمع الناس احتفالاً بهذه المناسبة. كما تُبرز العروض الضوئية المبهرة ثراء المشهد العمراني الذي تزخر به دبي، وتعكس روح العطاء والتآخي التي تميز هذا الشهر الكريم».

شوارع رئيسة

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله يوسف آل علي، إن الهيئة «تحرص على المشاركة في حملة رمضان في دبي، وأن تكون جزءاً من الفعاليات المجتمعية والإبداعية الكبرى، التي تعزز المشهد الحضري في دبي، وتبرز جمالية الطرق والمرافق العامة، بما يعكس روح الإمارة وهويتها العصرية، ويعزز قيم العطاء والاحتفاء بالموروث الثقافي والتراثي للإمارات».

وأضاف: «يسعدنا التعاون مع (براند دبي) في الدورة الثانية من حملة #رمضان_في_دبي، حيث يعكس ذلك التزامنا بخلق بيئة جاذبة تلبي تطلعات سكان وزوار الإمارة، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، الذي يحمل معاني التلاحم المجتمعي، وتعكس مظاهر الفرحة والتآلف، حيث تشارك الهيئة في تزيين عدد من شوارع الإمارة وهي: شارع جميرا وشارع الخوانيج وشارع قصر زعبيل بالاتجاه من دوار المركز التجاري إلى نفق قصر زعبيل».

دوار الساعة التاريخي

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي بالإنابة، سيد الهاشمي، إن «بلدية دبي قامت بتزيين دوار الساعة التاريخي في منطقة ديرة بتصاميم جمالية باستخدام الإضاءة، ضمت عبارات التهنئة بشهر رمضان المبارك، وعكست الأجواء الاحتفالية الفريدة التي زهت بها إمارة دبي خلال الشهر الفضيل، كجزء من جهودها في تزيين وتجميل حدائق ومرافق الإمارة، بما يدعم حملة (رمضان في دبي)».

تجربة مميزة

وحول مشاركة مجموعة «وصل» في الحملة، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، هشام عبدالله القاسم، أن «وصل» ملتزمة بدعم مبادرات دبي خلال شهر رمضان، والاحتفال بالأجواء الرمضانية والفعاليات التي تعكس قيم الشهر الفضيل.

وقال: «تشارك مجموعة (وصل) في الحملة من خلال تزيين مختلف المجمعات السكنية ومنها وصل 1 ووصل فيليج وعقارات جميرا للغولف والكرامة ووصل 51. كما ستتم إقامة مجموعة من الأنشطة الرمضانية المميزة في دار وصل احتفاء بهذه المناسبة العطرة».

شراكة استراتيجية

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة، هدى بوحميد: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي للإسهام في إبراز الأجواء الاستثنائية لإمارة دبي، ونقل روح وتقاليد وبهجة شهر رمضان المبارك إلى جميع المقيمين والزوار على أرض إمارتنا. نسعى من خلال هذه الاحتفالات عبر مجتمعاتنا وفي بعض وجهاتنا الرئيسة، بما في ذلك القرية العالمية والسيف والخوانيج ووك وجميرا، إلى تعزيز الطابع الثقافي الحيوي لدبي، وكذلك جمع الناس معاً بروح رمضان، وتعزيز الشعور المشترك بالتقاليد والترابط».

أجواء استثنائية

وقالت نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش: «تتألق دبي خلال شهر رمضان المبارك هذا العام مع زينة رمضان والعروض الضوئية المميزة، ما يخلق أجواء استثنائية تعكس روح الشهر الفضيل. وتعزز مبادرة (أطياف رمضانية) أجواء الاحتفالات بالشهر الكريم، مع مجموعة من العروض الضوئية والصوتية الآسرة في السيف ودبي فستيفال سيتي مول، حيث تعد هذه الاحتفالات جزءاً أساسياً من حملة رمضان في دبي التي تنظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتمنح الفعاليات والتجارب الثقافية والعروض الضوئية المذهلة في مختلف أنحاء المدينة، السكان والزوار الشعور بدفء وروعة الأجواء الرمضانية في دبي».

أجواء احتفالية

بدوره، قال المدير العام - مراكز تسوق ماجد الفطيم، فؤاد منصور شرف: «يسعدنا الاحتفال هذا العام بشهر رمضان المبارك بشكل مميز، حيث يتألق (مول الإمارات) و(سيتي سنتر مردف) بزينة وإضاءات رمضانية رائعة، ما يخلق أجواء احتفالية للجميع. نحن ملتزمون بتقديم تجارب فريدة بدءاً من الديكورات إلى مكافآت التسوق المميزة، بهدف تعزيز التقارب بين أفراد المجتمع وإبراز مكارم الشهر الفضيل».

طابع فريد

من جانبه، قال مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية، هيثم حجار: «نحرص في (دبي فستيفال سيتي مول)، على إضفاء طابع فريد على شهر رمضان المبارك، إذ تتجلى أجواء الشهر الكريم في كل زاوية من المركز، من خلال الإضاءة والزينة المميزة التي تعكس روحانيات الشهر وبهجته».

بدورها، قالت عضو اللجنة التنظيمية لحملة «رمضان في دبي»، مهرة اليوحة: «حرصنا على استخدام تقنيات حديثة ومستدامة لتنفيذ تصميمات الإضاءة الرمضانية، حيث نهدف من خلال هذا المشروع إلى تقديم تجربة بصرية مميزة تعزز جمالية شوارع دبي ومعالمها الرئيسة، وتتماشى مع مظاهر الاحتفاء بالشهر الفضيل».