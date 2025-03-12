«الشيء الوحيد الذي تملكه»... 3 خطوات لبناء سُمعتك المهنية

غالباً ما يتلخص التقدم في حياتك المهنية في شيء واحد: سُمعتك. لهذا السبب، لا يكون الوقت مبكراً أو متأخراً أبداً للعمل على علامتك التجارية الشخصية، كما تقول مها أبو العينين، خبيرة الاتصالات الاستراتيجية، ومؤلفة كتاب «7 قواعد للاعتماد على الذات». كانت مها أبو العينين مديرة تنفيذية سابقة في شركة «غوغل»، وهي مؤسسة ومديرة تنفيذية لشركة التواصل العالمية «Digital and Savvy».

وفقاً لمها أبو العينين، يمكنك بناء سمعتك المهنية في 3 خطوات: قم بعمل جيد، وأضف قيمة، وعزز العلاقات القوية.

تقول لـ«سي إن بي سي»: «السمعة مثل العُملة؛ إنها الشيء الوحيد الذي تملكه، وأريدك أن تستثمر فيها... من دون (علامتك التجارية الشخصية)، لا يمكنك فعل أي شيء».

قم بعمل جيد

بدأت خبيرة العلاقات العامة المولودة في مينيسوتا الأميركية عملها مخططةً للترويج في شركة «جنرال ميلز» قبل الانتقال إلى مصر، ثم دبي، لتولي منصب المديرة الإدارية في شركات عدة.

في عام 2014، أطلقت مها أبو العينين شركة «Digital and Savvy» التي تعمل مع علامات تجارية كبيرة مثل «نتفليكس» و«أوبر».

تقول مها أبو العينين: «بدلاً من أن أضطر إلى الترويج لسمعتي، قررت أن أقوم بعمل جيد حقاً، وأن أجعل ذلك يخبر الناس عن مميزاتي: ثابتة، وتقدم نتائج، ومخلصة، واستراتيجية... فكرت، إذا تمكنت من القيام بذلك من خلال عملي، فستكون هذه هي أفضل طريقة ليفهم الناس من أنا وماذا أفعل».

أضف قيمة

تؤكد مها أبو العينين أنه لإضافة قيمة إلى مكان عملك، اتبع هذه المبادئ الأربعة:

- كن متسقاً في سلوكك، وابذل الجهد لحل المشكلات.

- شارك المعرفة مع من حولك، وقدم المساعدة والبصيرة والأفكار.

- ادعم أفكارك بالحقائق لتحسين مصداقيتك.

- توقع احتياجات مديرك وزملائك.

إذا كنت تعلم أن زميلك في العمل منهك، على سبيل المثال، ففكر في عرض القيام بمهمة أو مهمتين. إذا كان رئيسك يوظف شخصاً جديداً، فتطوع لتعليمه أساسيات الوظيفة؛ حيث إن القيام بأكثر من الحد الأدنى يُظهر أنك ملتزم بنجاح شركتك وزملائك.

تعزيز العلاقات القوية

والطريقة الجيدة لتعزيز سمعتك هي أن يكون لديك أشخاص يمكنهم أن يدعموك.

توضح مها أبو العينين: «لقد أدركت منذ وقت مبكر أهمية بناء علاقات قوية. فهي تخلق الثقة والاتصال. لذا استثمرت فيها طوال حياتي، في مسيرتي المهنية التي استمرت 30 عاماً، وما زلت أفعل ذلك كل يوم».

وتضيف أنه يجب عليك التأكد من أنك لا تتعامل مع الآخرين على أساس المصلحة فقط. فالتواصل مع شخص ما عندما تحتاج إلى شيء منه فقط، قد يبدو وكأنك تتعامل معه كأمر مسلَّم به، وهو الأمر الذي يتجنبه الأشخاص الناجحون للغاية.