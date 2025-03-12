«المصاحف المخطوطة» تستقطب 100 باحث

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أول من أمس، ضمن برنامجه الثقافي الرمضاني، محاضرة افتراضية بعنوان «الاتجاهات المعاصرة في البحوث المتعلقة بالمصاحف المخطوطة»، قدّمها أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة تكريت في العراق، الدكتور غانم قدوري الحمد، وشهدت حضوراً لافتاً تجاوز 100 باحث ومهتم بهذا المجال.

جاء اختيار موضوع المحاضرة انطلاقاً من الاهتمام المتزايد بالمصاحف المخطوطة خلال السنوات الأخيرة، سواء من قِبَل الباحثين في تاريخ القرآن الكريم من المسلمين أو المستشرقين، لما تحتويه هذه المصاحف من معلومات قيّمة تجيب عن العديد من التساؤلات، وتؤكد الحفظ الموثّق للقرآن. وتطرّق المحاضر إلى جهود الباحثين المعاصرين في فهرسة المصاحف المخطوطة، ونشر عدد منها بالتصوير الحديث، فضلاً عن دراسات وصفية وتحليلية تناولتها رسائل جامعية وأبحاث منشورة في مجلات علمية، حيث ركّزت على المسائل الموضوعية والعناصر الجمالية في هذه المخطوطات.

وخلال عرضه، استشهد الدكتور الحمد بنماذج مصورة من بعض المصاحف المخطوطة.