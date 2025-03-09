فيتنام.. رحلة إلى الأساطير حيث عاش العملاق «كينغ كونغ»

تعد فيتنام من أشهر الوجهات السياحية في آسيا بفضل تنوعها البيئي والمناظر الطبيعية الخلابة، التي تهيمن عليها مئات الجزر الصخرية البديعة، والكهوف البحرية المدهشة، والتاريخ العريق المرتبط بالأساطير.

وتسود أجواء رطبة للغاية في المنطقة المعروفة باسم «خليج هالونغ الجاف»، ولكن تتضح الصورة أكثر بمجرد أن يركب السياح أحد قوارب التجديف المتهالكة، التي يطلق عليها قوارب السامبان التقليدية، ويقومون بالتجديف وسط المناظر الطبيعية الخلابة، التي تضم الجبال الكارستية الشاهقة، والغابات المطيرة الكثيفة، والكهوف البحرية، التي تشكل متاهة، وتعتبر المياه هي العنصر المهيمن على هذا المشهد الطبيعي.

وأشار المرشد السياحي كوي فو إلى أن المنطقة الطبيعية «ترانغ آم» ليست مزدحمة بالسياح، كما لا توجد سفن سياحية. وينحدر المرشد، البالغ من العمر 34 عاماً، من مدينة «نينه بينه»، ويصطحب السياح من العاصمة هانوي، التي تبعد 100 كلم، إلى موطنه مرات عدة في الأسبوع، وتستغرق الرحلة نحو ساعتين ونصف الساعة بالحافلة.

وبمجرد مرور الحافلة من آخر ضواحي العاصمة النابضة بالحياة، التي تنتشر فيها الدراجات النارية الصاخبة، يمر السياح على حقول الأرز الشاسعة، وتستلقي حيوانات جاموس الماء تحت أشعة الشمس، وفي القرى يجلس الأشخاص في الشوارع أمام المتاجر والورش من أجل التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية.

ولكن الوضع يبدو أكثر إرباكاً على رصيف القوارب في «ترانغ آن» الذي يقع على مسافة بضعة كيلومترات فقط من عاصمة المقاطعة «نينه بينه»، وتبدأ رحلات القوارب في جنوب الدلتا عبر المناظر الطبيعية الكارستية الواسعة في «ترانغ آن»، التي أدرجت على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في عام 2014.

وبينما يخيم الصمت والهدوء على المكان، تخترق «آهات» الإعجاب الجماعية عندما يدور القارب حول المعبد البوذي أو «الباجودا» الذي بني في الماء مباشرة، ويصرخ المرشد السياحي «اخفض رأسك»، بينما يتجه قائد القارب نحو شق صخري، يصعب رؤيته، وهنا ينزلق القارب بصمت إلى كهف «هانغ ثانه ترود»، الذي يبلغ طوله 320 متراً، ويعد أطول الكهوف التسعة، التي يمكن زيارتها في جولة تستغرق ثلاث ساعات. وبعد السير مسافة قصير على الأقدام يظهر جبل «ديا لينه»، الذي يبدو بشكل عمودي من المياه، ويظهر بمظهر منتفخ مثل الريشة، ويعد من أشهر المواقع السياحية في المنطقة، ويحب السياح التقاط الكثير من الصور.

ولقد نال هذا الموقع إعجاب المخرج العالمي غوردان فوجت روبرتس، واتخذ من «ترانغ آن» موقعاً لتصوير فيلمه «كونغ: جزيرة الجمجمة» في عام 2017، وبالطبع لن يشاهد السياح القرد العملاق «كينغ كونغ» الشهير، بل يمكنهم زيارة القرية التي بنيت من القش خصيصاً لهذا الفيلم الخيالي.