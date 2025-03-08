سيدة عراقية تكتشف بالصدفة أن زوجها متزوج من 7 نساء غيرها

كشفت سيدة عراقية أن زوجها تزوج 7 نساء آخريات منهن 3 من بغداد والباقيات من محافظات متفرقة بهدف الاحتيال عليهن.

وقالت المرأة: "إنهن تواصلن عبر واتس آب واكتشفن أنهن جميعا ضحايا للرجل نفسه".

وأوضحت أنه استولى منها على 25 مليون دينار عراقي ومبالغ مالية بالعملة الصعبة، بزعم شراء أرض مشتركة ثم اختفى وأرسل لها ورقة الطلاق.

وصرحت بأنه تقدم للزواج حسب التقاليد العراقية وبعد الزواج بـ3 أيام اختفى، ثم ظهر واختفى بعد 15 يوما.

وأضافت أنه ظهر مرة أخرى ثم اكتشفت أنه متزوج من امرأة أخرى.

وأشارت إلى أنه متزوج من 7 نساء زواجا رسميا وبعد شهرين أو ثلاثة يكون قد أخذ ما يريد سواء كان مشروعا أو أموالا ثم يرسل لهن ورقة الطلاق غيابيا.

وحسب وسائل إعلام عراقية، استمر زواج الرجل من نساء لعدة أشهر ولم يتعد زواجه من أخريات أسابيع قليلة، وكان يستأجر مركبات فخمة ليظهر أنه ثري ويقنع النساء بالزواج منه.